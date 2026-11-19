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[스포츠조선 장종호 기자] 배가 아프고 열이 나는 증상은 일상에서 흔히 겪을 수 있어 대수롭지 않게 넘기기 쉽다. 하지만 복통과 함께 오한이 나타나고 눈이나 피부가 노랗게 변한다면 이야기가 달라진다. 담즙이 흐르는 통로에 염증이 생기는 '급성 담관염'일 수 있기 때문이다. 급성 담관염은 치료가 늦어지면 패혈증 등 생명을 위협하는 합병증으로 진행될 수 있어 신속한 진단과 치료가 중요하다.

◇급성 담관염, 윗배 통증·발열·황달 등 증상

담즙은 간에서 만들어져 지방의 소화와 흡수를 돕는 소화액이다. 담관은 간에서 생성된 담즙을 십이지장으로 운반하는 통로 역할을 한다. 이 통로가 막히면 담즙이 원활하게 배출되지 못하고 정체된다. 여기에 세균 감염이 발생하면 담관염으로 이어질 수 있다.

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급성 담관염의 가장 흔한 원인은 담석이다. 담낭이나 담관에 생긴 담석이 담즙의 흐름을 막으면서 염증이 발생한다. 담석 외에도 담관암, 췌장암 등으로 담관이 좁아지거나 막히면서 담관염이 발생할 수 있다. 드물게 간흡충과 같은 기생충 감염이 원인이 되기도 한다.

대표적인 증상은 윗배 통증, 발열, 황달이다. 또한 메스꺼움, 구토, 소화불량이 동반될 수 있고, 염증이 심해지면 혈압이 떨어지거나 의식이 저하될 수 있다. 특히 고령 환자는 전형적인 복통이나 고열 없이 기력이 떨어지거나 의식이 흐려지는 증상만 나타나기도 한다.

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가톨릭대학교 인천성모병원 소화기내과 이재신 교수는 "급성 담관염은 담관이 막힌 상태에서 세균 감염이 발생해 짧은 시간 안에 상태가 악화될 수 있는 질환이다"며 "특히 고령 환자는 전형적인 증상이 뚜렷하지 않을 수 있어 평소와 다른 기력 저하나 의식 변화가 나타나는 경우에도 원인을 확인하는 것이 중요하다"고 설명했다.

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◇심한 경우 패혈성 쇼크로 진행해 생명 위협

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진단은 환자의 증상, 혈액검사, 영상검사 결과를 종합해 이뤄진다. 혈액검사에서는 백혈구와 C반응단백질(CRP) 등 염증 수치와 빌리루빈, 간기능 관련 수치를 확인한다. 복부 초음파, CT, MRI 등을 통해 담관이 확장됐는지 살펴보고 담석이나 종양 등 폐쇄 원인을 확인한다. 필요한 경우 초음파 내시경 검사를 시행하기도 한다.

급성 담관염은 신속한 치료가 필요한 응급질환이다. 기본적으로 항생제 투여 및 수액 공급 등으로 환자의 상태를 안정시킨다. 다만 막힌 담관을 해결하기 위해서는 담즙이 원활하게 배출되도록 하는 담관 배액술이 중요한 치료가 된다.

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대표적인 치료법은 내시경 역행 담췌관 조영술(ERCP)을 이용한 담관 배액술이다. 내시경을 입으로 삽입해 십이지장까지 접근한 뒤 담관에 배액관을 넣어 정체된 담즙을 배출한다. 담석이 원인인 경우에는 내시경을 이용해 담석을 제거할 수도 있다. 내시경 치료가 어려운 경우에는 피부를 통해 간 내부에 있는 담관에 배액관을 삽입하는 경피 경간 담도 배액술을 고려한다.

이재신 교수는 "급성 담관염은 항생제로 감염을 조절하는 것뿐 아니라 담즙이 정체된 원인을 해결하는 것이 필요하다"며 "담관 폐쇄가 지속되면 염증이 악화될 수 있어 환자의 중증도와 전신 상태를 고려해 적절한 시기에 담관 배액술을 시행해야 한다"고 말했다.

치료가 지연되면 담관 내 세균이 혈류를 통해 전신으로 퍼져 패혈증을 일으킬 수 있다. 심한 경우 혈압이 급격히 떨어지는 패혈성 쇼크로 진행해 생명을 위협할 수 있다. 세균 감염으로 간에 고름이 고이는 간농양이 발생하기도 한다. 간농양이 동반된 경우에는 항생제 치료와 함께 농양의 크기와 위치에 따라 추가적인 배액술이 필요할 수 있다.

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◇적정 체중 유지하고 기름진 음식 과도한 섭취 피해야

담관염을 예방하기 위해서는 주요 원인인 담석의 위험을 줄이는 생활습관이 도움이 된다. 기름진 음식의 과도한 섭취를 줄이고, 채소와 통곡물 등 섬유질이 풍부한 식품을 골고루 섭취하는 것이 좋다. 규칙적으로 운동하고 적정 체중을 유지한다. 무리한 다이어트나 급격한 체중 감량은 피하는 것이 좋다. 다만 모든 담관염을 생활습관만으로 예방할 수 있는 것은 아니다. 담석이나 담관 협착 등 기존 질환이 있다면 적절한 검사와 치료를 받아야 한다.

이재신 교수는 "담관염은 단순한 복통이나 소화불량으로 생각해 치료 시기를 놓치면 심각한 합병증으로 이어질 수 있다"며 "특히 복통과 함께 고열, 오한, 황달 등이 나타난다면 진통제에만 의존하거나 증상이 나아지기를 기다리지 말고 신속하게 병원을 찾아야 한다"고 당부했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com