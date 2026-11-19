실시간 위치추적 활용한 원내 감염병 접촉자 추적 효율성 확인

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[스포츠조선 장종호 기자] 병원에서 감염병 확진자가 발생했을 때 일일이 폐쇄회로(CC)TV를 돌려보며 접촉자를 찾아내던 수고를 99.8%나 줄일 수 있는 디지털 시스템의 효과가 입증됐다. 연세대학교 용인세브란스병원(병원장 박진오) 디지털의료산업센터 김나영(재활의학과)·박진영(정신건강의학과) 교수 연구팀은 실시간 위치추적 시스템(Real-Time Location System, RTLS)의 원내 구축부터 정착까지의 전 과정을 분석하고, 실제 코로나19 대응 사례를 통해 접촉자 추적 업무 효율이 획기적으로 개선됐음을 확인했다고 밝혔다.

용인세브란스병원은 2020년 개원을 앞두고 블루투스 저전력 통신(Bluetooth Low Energy, BLE) 기반 RTLS를 구축했다. RTLS는 환자와 교직원 등이 착용한 태그의 신호를 병원 내 수신기가 감지해 위치와 이동 정보를 파악하는 시스템이다. 병원은 코로나19 대유행 과정에서 RTLS를 감염병 접촉자 추적에 활용하고, 운영 경험을 바탕으로 기능을 고도화해 왔다.

연구팀은 2019년 12월부터 2021년 4월까지 RTLS 도입 과정을 '초기 구축', '운영 전환', '고도화'의 3단계로 구분하고, 병원 운영자료와 감염관리 기록 등을 토대로 시스템이 실제 병원 운영체계로 정착하는 과정을 분석했다.

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'초기 구축' 단계에서는 병원 내 수신기를 설치하고 입원환자와 교직원에게 RTLS 태그를 보급하는 한편, 관련 부서 간 협업을 통해 개인정보 보호와 데이터 접근에 관한 내부 규정을 마련했다. 이어 '운영 전환' 단계에서는 태그 적용 범위를 확대하고 운영 절차를 표준화했으며, 실제 코로나19 확진자 발생 시 접촉자 조사에 RTLS를 활용하기 시작했다.

이후 '고도화' 단계에서는 위치추적이 어려운 구역을 보완하기 위해 수신기를 확대 설치하고, 접촉자 명단 자동 생성과 2·3차 전파 추적 등 감염관리 기능을 개선했다. 이 과정에서 교직원의 RTLS 태그 착용률은 초기 79.5%에서 92.8%로 높아졌다.

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연구팀은 이러한 시스템 구축 및 운영 경험을 바탕으로 2020년 9월부터 2021년 11월까지 발생한 코로나19 확진 교직원 9명의 원내 접촉자 조사 사례를 분석했다. 그 결과 CCTV만 활용한 경우 교직원 5명이 770분에 걸쳐 접촉자 381명을 확인한 반면, RTLS를 단독 활용한 사례에서는 교직원 2명이 단 10분 만에 접촉자 918명의 목록을 생성했다.

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조사 인원과 소요 시간을 함께 고려한 접촉자 1명당 인력 투입량은 RTLS 단독 활용 사례에서 CCTV 단독 조사 사례보다 약 99.8% 감소했다.

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이번 연구는 RTLS를 활용한 접촉자 추적 업무의 효율성을 정량적으로 제시하는 동시에, 병원 조직과 규정, 개인정보 보호, 사용자 참여, 업무 절차 및 정보 시스템이 변화하는 과정까지 함께 분석했다는 점에서 의미가 있다.

박진영 교수는 "RTLS의 핵심은 단순히 사람이나 환자의 위치를 정확하게 파악하는 기술을 구축하는 데 있지 않다"며 "실제 의료현장에서는 디지털 기술이 조직의 의사결정과 업무 절차, 데이터의 관리 및 활용 체계와 유기적으로 연결되어야 지속적으로 활용될 수 있다"고 말했다.

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김나영 교수는 "이번 연구는 새로운 디지털 기술을 병원에 도입하는 과정에서 어떤 기술적·조직적 변화가 필요하고, 이러한 변화가 실제 현장의 업무 효율로 어떻게 이어지는지를 보여준다"며 "RTLS가 감염관리뿐 아니라 환자 안전, 재활, 수술 후 모니터링, 병원 업무 흐름 최적화 등 다양한 영역으로 확장될 가능성이 있다"고 설명했다.

연구팀은 향후 RTLS의 지속적인 활용과 확산을 위해 운영 비용과 인력 부담, 개인정보 보호, 윤리적 측면 등을 종합적으로 검토할 필요가 있다고 밝혔다.

한편 이번 연구는 한국보건산업진흥원의 지원을 받아 수행됐으며, 연구 결과는 국제학술지 'BMC Health Services Research'에 최근 게재됐다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com