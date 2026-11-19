자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 잠을 쫓기 위해 습관적으로 마시는 에너지음료와 운동 수행 능력을 높이기 위해 섭취하는 각성 보충제가 심각한 심혈관 이상을 유발할 수 있다는 연구 결과가 나왔다. 특히 18~34세 젊은 성인이 관련 이상 보고의 상당 부분을 차지해 각별한 주의가 요구된다.

미국심장협회(AHA)는 11월 6~9일(현지시각) 시카고에서 열리는 '2026년 미국심장협회 과학세션'에서 2017년부터 2025년까지 미국 식품의약국(FDA)에 접수된 제품 부작용 사례 2만 8345건을 분석해 이같이 발표했다.

분석 결과, 카페인이나 각성 성분이 포함된 제품은 일반 제품에 비해 심정지 신고 비율이 약 11배 높았다. 심근경색은 약 4.5배, 부정맥이나 심계항진은 약 4배, 흉통은 2.71배 더 자주 발생한 것으로 집계됐다. 심혈관 이상 사례 가운데 약 45%는 18~34세 젊은 층에 집중됐다.

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전문가들은 카페인 외에도 과라나, 예르바 마테, 시네프린, 요힘빈 등 다양한 각성 성분이 복합 작용을 일으킨 것으로 보고 있다. 일부 운동 전 보충제는 일반 커피보다 카페인 함량이 최대 12배를 초과해 소량만 섭취해도 성인 하루 안전 섭취 권장량(400㎎)을 쉽게 넘어서는 것으로 조사됐다. 제품에 따라 소량만 섭취해도 카페인 섭취량이 빠르게 늘어날 수 있다는 것이다.

연구진은 이에 따라 여러 각성 성분을 함께 섭취할 때 주의해야 한다고 강조했다.

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또한 연구진은 에너지음료나 각성 성분이 함유된 보충제를 섭취한 뒤 두근거림, 흉통이나 가슴 답답함, 어지럼증, 실신, 빠르거나 불규칙한 심장박동 등이 나타나면 즉시 의료진의 진료를 받을 것을 권고했다. 기존 심장질환이 있거나 가족 중 돌연 심장사 병력이 있는 사람, 심박수나 심장 리듬에 영향을 줄 수 있는 약물을 복용하는 사람은 제품을 섭취하기 전 의료진과 상담해야 한다고 강조했다.

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다만 이번 연구 결과를 에너지음료가 심정지나 심근경색을 직접 유발한다는 증거로 받아들여서는 안 된다.

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연구진이 분석한 자료는 FDA에 자발적으로 접수된 이상 사례 보고이기 때문에 해당 제품을 섭취하고도 아무런 문제가 없었던 사람의 규모를 알 수 없다. 반대로 이상 증상을 겪고도 신고하지 않은 사례도 분석에 포함되지 않았을 가능성이 있다.

음주나 약물 사용, 격렬한 운동, 미처 진단받지 못한 심장질환 등 다른 요인이 심혈관 이상에 영향을 미쳤을 가능성도 배제할 수 없다. 연구에 참여하지 않은 전문가들 역시 이번 결과는 제품 섭취와 심혈관 이상 사이의 연관성을 보여줄 뿐 실제 발생 위험이 얼마나 증가하는지를 입증한 것은 아니라고 지적했다.

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미국음료협회도 연구 결과에 신중한 해석이 필요하다는 입장을 밝혔다. 특히 실제 제품 섭취 인원과 섭취량, 과다 복용 여부 등을 알 수 없는 자료만으로는 심혈관 이상 발생률이나 실제 위험도를 산출할 수 없다는 주장이다.

미국심장협회는 이번 연구가 학술대회 발표용 초록 단계의 예비 연구이며, 아직 동료 심사를 거친 정식 논문으로 발표되지 않았다고 밝혔다. 연구 결과를 확정적인 인과관계로 해석하기보다는 추가 연구와 체계적인 안전성 감시가 필요하다는 설명이다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com