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[스포츠조선 장종호 기자] 아침저녁으로 찬바람이 매서워지는 요즘엔 기온 저하로 척추 주변 근육과 인대가 경직되면서 허리 뻣뻣함과 다리 저림을 호소하는 이들이 늘어난다. 특히 조금만 걸어도 엉덩이와 다리가 터질 듯 저리고 아파 자꾸 멈춰 서서 쉬어야 한다면 단순한 노화나 근육통이 아닌 '척추관협착증'의 신호일 수 있어 세심한 점검이 필요하다.

◇걸을수록 다리 저리고 무거워…잠시 앉거나 허리 숙이면 완화

척추관협착증은 척추뼈 뒤쪽에 위치한 신경 통로인 척추관이 좁아지면서 그 안을 지나는 신경을 압박해 통증과 저림 등의 증상을 유발하는 질환이다. 주로 허리 부위에 발생하는 요추 척추관협착증은 노화에 따른 퇴행성 변화가 주요 원인이다. 나이가 들면서 척추 주변의 인대와 관절이 두꺼워지고 뼈가 자라거나 디스크가 돌출되면서 신경이 지나가는 공간이 좁아지는 것이다.

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척추관협착증의 대표적인 증상은 '신경인성 파행'이다. 일정 거리를 걷거나 오래 서 있으면 엉덩이부터 허벅지, 종아리까지 통증과 저림이 나타나고 다리가 무겁거나 힘이 빠지는 느낌이 들기도 한다. 반면 잠시 앉아서 쉬거나 허리를 앞으로 숙이면 증상이 완화되는 특징이 있다. 이 때문에 걷다가 멈춰 쉬기를 반복하고, 증상이 심해지면 한 번에 걸을 수 있는 거리도 점차 짧아진다. 특히 기온이 낮아지는 시기에는 근육과 인대가 긴장하고 신체 활동량이 줄어 기존 통증이 더욱 두드러질 수 있어 주의가 필요하다.

바른세상병원 척추센터 박재현 원장(신경외과 전문의)은 "척추관협착증 환자들은 허리를 펴고 걷거나 오래 서 있을 때 통증이 심해지는 반면, 허리를 약간 숙이거나 앉으면 상대적으로 편해지는 경향이 있다"며 "특히 걸을 때 자주 멈춰 서거나, 벤치에 앉아 쉬어야 하는 일이 반복된다면 단순히 체력 저하로 여기지 말고 척추관협착증 여부를 확인해 보는 것이 좋다"고 설명했다.

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◇허리디스크와 혼동될 수 있어…증상 따라 치료 방법 선택

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척추관협착증은 허리디스크와 증상이 비슷해 혼동하기 쉽다. 두 질환 모두 신경 압박으로 허리와 다리에 통증이나 저림이 나타날 수 있지만, 발생 원인과 증상 양상에는 차이가 있다. 허리디스크는 디스크가 돌출돼 신경을 압박하는 질환으로, 허리를 숙이거나 오래 앉아 있을 때 통증이 심해지는 경우가 많고 엉덩이에서 다리로 이어지는 통증이나 저림이 한쪽에 두드러지게 나타나기도 한다. 반면 척추관협착증은 주로 서 있거나 걸을 때 증상이 심해지고, 허리를 앞으로 숙이거나 앉아서 쉬면 증상이 완화되는 것이 특징이다.

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치료는 증상의 정도와 신경 압박 상태, 일상생활에 미치는 영향 등을 종합적으로 고려해 결정한다. 초기에는 약물치료와 물리치료, 운동치료 등 보존적 치료를 우선 시행할 수 있다. 필요에 따라 신경차단술 등 주사치료를 고려하기도 한다. 하지만 보존적 치료에도 통증이 지속되거나 보행 장애가 심해 일상생활에 지장을 주는 경우, 신경학적 이상이 진행되는 경우에는 수술적 치료를 고려할 수 있다.

박재현 원장은 "기온이 낮아지는 시기에는 외출 전 가벼운 스트레칭으로 몸을 충분히 풀고, 무리하지 않는 범위에서 꾸준히 걷기와 근력 운동을 하는 것이 좋다"며 "통증을 참고 무리하게 걷거나 반대로 활동량을 지나치게 줄이는 것은 바람직하지 않다. 자신의 상태에 맞는 치료와 운동을 병행해 보행 기능을 유지하는 것이 중요하다"고 조언했다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com