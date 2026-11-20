현대자동차가 현지시간 19일 미국 로스앤젤레스 컨벤션센터에서 열린 '2026 LA오토쇼'에서 신형 '디 올 뉴 아반떼(북미명 엘란트라)'를 공개하고 있다. 사진제공=현대차그룹

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현대자동차가 미국 로스앤젤레스(LA) 오토쇼에서 완전변경 모델인 '디 올 뉴 아반떼'를 공개했다. 차체 크기를 키워 실내 공간을 넓히고 차세대 인포테인먼트 시스템과 개선된 하이브리드 기술을 적용한 것이 특징이다.

현대차는 현지시간 19일 미국 로스앤젤레스 컨벤션센터에서 열린 '2026 LA오토쇼' 프레스데이에서 디 올 뉴 아반떼(북미명 엘란트라)를 세계 최초로 선보였다.

신형 아반떼에는 현대차의 디자인 언어인 '아트 오브 스틸(Art of Steel)'이 적용됐다. 강인한 차체 윤곽과 날렵한 선, 볼륨감 있는 펜더를 조합했으며, 전·후면에는 현대차의 H를 형상화한 'H-엣지 라이팅'을 적용했다. 측면은 엔진룸과 탑승 공간, 트렁크가 구분되는 3박스 형태를 유지하면서 역동적인 실루엣을 강조했다.

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차체도 기존보다 커졌다. 북미 모델 기준 전장은 4795㎜로 기존보다 약 85㎜ 늘었으며, 전폭은 1855㎜, 휠베이스는 2750㎜로 각각 약 30㎜ 확대됐다. 현대차는 이를 통해 중형차급에 가까운 실내 공간을 확보했다고 설명했다.

실내에는 12.9인치 중앙 디스플레이를 탑재했다. 오디오와 공조 등 주요 기능에는 물리 버튼을 유지해 운전 중 조작 편의성을 높였다. 외장 색상은 그래핀 그린과 코디악 블루, 퀀텀 메탈, 볼캐닉 레드 등 4종이 새롭게 추가됐다.

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파워트레인은 가솔린 2.0과 하이브리드 1.6 두 종류로 운영된다. 가솔린 2.0 모델은 최고출력 149마력(PS)으로 기존 가솔린 1.6 모델보다 26마력 높아졌으며, 무단변속기(IVT)를 결합했다.

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현대자동차가 미국 '2026 LA오토쇼'에 마련한 전시관에서 스포츠유틸리티차(SUV) 등 주요 차량을 선보이고 있다. 사진제공=현대차그룹

하이브리드 1.6 모델은 변속기 구조와 구동모터 출력, 배터리 용량을 개선해 시스템 최고출력 157마력을 확보했다. 경로와 교통 흐름에 따라 회생제동을 조절하는 '스마트 회생 제동 3.0'과 주행 상황을 예측해 배터리 충전량을 관리하는 시스템, 정차 중 공조와 인포테인먼트 기능을 사용할 수 있는 '스테이 모드'도 적용됐다.

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북미 기준 목표 연비는 가솔린 2.0 모델이 14.9㎞/L, 하이브리드 1.6 모델이 22.5㎞/L다. 다만 미국 환경보호청(EPA) 인증 이전 수치로 실제 인증 연비와 차이가 있을 수 있다.

차세대 인포테인먼트 시스템 '플레오스 커넥트(Pleos Connect)'도 탑재했다. 무선 소프트웨어 업데이트(OTA)를 통해 차량 기능을 개선할 수 있으며, 전용 앱 마켓에서 영상·음악 스트리밍과 게임 등 외부 서비스 앱을 내려받아 이용할 수 있다.

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생성형 인공지능(AI) 에이전트 '글레오 AI'를 활용하면 음성으로 차량 기능을 제어하거나 필요한 정보를 검색할 수 있다. 전방 충돌방지 보조와 후측방 충돌 경고, 안전 하차 경고, 차로 유지 보조, 차로 주행 보조 2 등 운전자 보조 기능도 적용됐다. 다만 세부 사양은 시장과 트림에 따라 달라질 수 있다.

현대차는 신형 아반떼의 글로벌 판매 시점과 가격을 추후 공개할 예정이다.

이번 LA오토쇼에서는 약 3237㎡ 규모의 전시 공간에 신형 아반떼를 비롯해 투싼과 팰리세이드, 아이오닉 5·9, 아반떼 N TCR, 아이오닉 6 N 등 차량 30대를 선보인다. 웨이모와 협력한 자율주행 기술 적용 아이오닉 5와 보스턴다이나믹스의 사족보행 로봇 '스팟'도 전시한다.

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호세 무뇨스 현대차 대표이사 사장은 "많은 고객들이 아반떼를 통해 현대차 브랜드를 처음 경험할 정도로 아반떼는 대단히 중요한 모델"이라며 "디 올 뉴 아반떼는 세단의 실용성에 더해 디자인과 기술, 편의성을 두루 갖췄다"고 말했다.

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com