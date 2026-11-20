제네시스가 현지시간 19일 미국 LA오토쇼에서 세계 최초로 공개한 'G80 하이브리드'의 외관. 사진제공=제네시스

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제네시스가 브랜드의 첫 G80 하이브리드 모델을 공개했다. 기존 가솔린 모델보다 출력과 연료 효율을 높이고 휠베이스를 확장해 실내 공간과 뒷좌석 편의성을 강화한 것이 특징이다.

제네시스는 현지시간 19일 미국 로스앤젤레스 컨벤션센터에서 열린 '2026 LA오토쇼'에서 G80 하이브리드를 세계 최초로 선보였다.

G80 하이브리드는 후륜구동 기반의 2.5ℓ 가솔린 터보 엔진에 시동 모터(P1)와 구동 모터(P2)를 결합한 병렬형 하이브리드 시스템을 적용했다. 시스템 합산 최고출력은 352마력(PS), 최대토크는 54.0㎏f·m로 기존 G80 2.5 가솔린 터보 모델보다 각각 약 16%, 26% 향상됐다.

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복합연비는 18인치 휠을 장착한 2WD 모델의 연구소 자체 측정 기준 14.1㎞/ℓ다. 기존 가솔린 모델 대비 약 34% 개선된 수치로, 한 번 주유하면 약 1029㎞를 주행할 수 있다. 다만 해당 수치는 자체 측정 결과다.

변속기는 기존 3.5 가솔린 터보 모델에 적용된 후륜 8단 변속기를 기반으로 개발한 신규 7단 변속기를 탑재했다. 변속기 길이를 줄이고 동력 전달 효율을 높였으며, 수냉식 하이브리드 배터리를 적용해 온도 관리 성능과 배터리 활용도를 개선했다.

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전기모터만으로 주행하는 영역도 확대했다. 지하주차장 등에서는 출발 후 시속 약 30㎞까지 전기차(EV) 모드 주행을 적극 활용하고, 도심 정체 구간에서도 엔진 개입을 최소화하도록 했다. EV 모드에서 재가속할 때 엔진의 응답성도 높여 시속 100㎞ 기준 기존 2.5 가솔린 터보 모델보다 약 18% 개선했다.

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제네시스 'G80 하이브리드'의 뒷좌석에는 독립식 전동 리클라이닝 시트와 자세 메모리 시스템 등 다양한 편의 사양이 적용됐다. 사진제공=제네시스

제네시스가 미국 '2026 LA오토쇼'에서 G80 하이브리드와 GV90 등 주요 차량을 전시하고 있다. 사진제공=제네시스

주행 경로와 교통 상황을 예측해 배터리 충전량을 관리하는 '하이브리드 계층형 예측 제어(HPC)'와 스마트 회생 제동, 정차 중 공조 및 인포테인먼트 기능을 이용할 수 있는 스테이 모드도 적용했다.

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승차감과 정숙성 개선에도 공을 들였다. 압축과 인장 방향의 감쇠력을 각각 제어하는 듀얼 밸브 전자제어 쇽업소버를 장착했으며, 종감속기어비 조정과 엔진 진동 저감 기술을 통해 구동계 소음을 줄였다. 신규 7단 변속기에는 엔진 회전 변동을 억제하는 CPA 댐퍼를 적용하고 실내 흡차음재도 보강했다.

실내 공간은 휠베이스를 기존보다 130㎜ 늘려 확보했다. 뒷좌석에는 버튼으로 도어를 닫는 이지 클로즈 시스템과 독립식 전동 리클라이닝 기능을 갖춘 에르고 모션 시트, 자세 메모리 시스템, 전동식 도어 커튼 등을 적용했다.

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비전 루프와 워셔 일체형 플랫 블레이드, 원격 스마트 주차 보조 2, 차량 하부 사각지대까지 확인할 수 있는 서라운드 뷰 모니터, 페달 오조작 안전 보조 등도 탑재했다.

외관에는 새롭게 디자인한 그릴을 적용했으며 바롤로 레드와 밀로스 블루 등 신규 색상과 18·20인치 휠을 추가했다. 실내 가죽 시트에는 새로운 퀼팅 패턴을 적용했다.

테드로스 멩기스테 제네시스북미법인 최고운영책임자(COO)는 "하이브리드 파워트레인 도입은 제네시스의 중요한 진전이자 안목 높은 고객의 요구에 맞춘 제품을 제공하겠다는 의지를 보여주는 것"이라며 "G80 하이브리드는 고객이 제네시스에 기대하는 민첩한 주행 성능과 첨단 기술, 높은 수준의 안락함에 향상된 연료 효율까지 더한 모델"이라고 말했다.

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한편 제네시스는 오는 29일까지 열리는 LA오토쇼에서 약 991.2㎡ 규모의 전시 공간을 운영한다. G80 하이브리드와 북미 최초 공개 모델인 GV80 하이브리드를 비롯해 GV90 네오룬 퍼스트 에디션, GV90, GV60 마그마 등 총 11대의 차량을 전시한다.

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com