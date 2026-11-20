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퓨젠바이오(대표 김윤수)는 '세포랩 바이오제닉 에센스'가 지난 10월 말 기준 단일 제품 누적 판매액 3000억원을 돌파했다고 최근 밝혔다.

이는 작년 말 누적 판매액 2000억원을 달성한 후 불과 10개월 만에 거둔 성과로, 월평균 100억원어치씩 팔린 셈이다. 2024년 10월 첫 1000억원을 달성하는 데는 22개월이 걸렸으나, 2025년 12월 2000억원 돌파는 14개월, 이번 3000억원 돌파는 10개월이 걸렸다. 현재 추세라면, 올해 세포랩 바이오제닉 에센스의 연간 판매액은 1500억원을 무난히 상회할 것으로 예상된다.

세포랩은 지난달 24일 CCFK의 일환으로 진행된 CJ온스타일 원데이 방송에서 판매가 기준 37.6억 원이라는 매출 신기록을 달성했다. CJ온스타일 원데이 방송 뷰티 부문 역대 1위 기록이다.

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세포랩은 최근 해외 주요 유통 채널 입점을 잇달아 성사시키며 글로벌 시장 공략에 속도를 내고 있다. 지난 5월 일본 대표 뷰티 플랫폼 '앳코스메(@cosme)'에 입점한 데 이어, 오는 18일부터 24일까지 앳코스메 내 단독 팝업 스토어를 운영하며 현지 소비자와의 접점을 한층 강화할 계획이다.

북미 시장 진출에도 본격적인 시동을 걸었다. 미국 대표 유통기업 '코스트코(Costco)'와 공식 공급계약을 체결하고, 이달 중 미국 전역 약 250개 매장에 동시 입점할 예정이다. 이를 시작으로 세포라(Sephora), 얼타뷰티(Ulta Beauty), 노드스트롬(Nordstrom), 블루머큐리(Bluemercury) 등 글로벌 주요 뷰티·유통 채널로 판로를 확대해 북미 시장 내 브랜드 경쟁력을 강화한다는 전략이다.

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한편 퓨젠바이오는 지난달 충청북도 및 충북 음성군과 300억 원 규모의 투자협약을 체결하고 음성 휴먼스마트밸리 산업단지 내 9,991㎡ 부지에 바이오 화장품 원료 생산공장의 신설을 추진 중이다.

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미국과 일본 등 글로벌 핵심 시장에서 급성장하고 있는 세포랩의 브랜드 수요에 선제적으로 대응하기 위한 전략적 조치다. 이를 통해 글로벌 사업 확대에 필요한 생산기반을 강화하는 동시에 지역 내 일자리 창출과 경제 활성화에도 기여할 것으로 기대된다.

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김윤수 퓨젠바이오 대표는 "독자 개발한 바이오 신물질 클렙스를 기반으로 한 글로벌 원앤온리(One&Only) 브랜드 전략이 세포랩 성장의 밑바탕이 됐다고 생각한다"며, "독자적인 바이오 소재 기술과 생산역량을 바탕으로 세포랩을 K-뷰티를 대표하는 바이오 화장품 브랜드로 만들 것"이라고 밝혔다.전상희 기자 nowater@sportschosun.com