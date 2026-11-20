현대자동차가 중국 내몽골 지역에서 추진하는 '현대그린존' 프로젝트의 일환으로 조성한 민박촌 전경. 사진제공=현대차그룹

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현대자동차가 중국 기업사회책임(CSR) 평가에서 11년 연속 자동차 기업 부문 1위를 차지했다. 중국 현지에 특화된 환경·사회·지배구조(ESG) 경영과 사회공헌활동을 지속해 온 점을 인정받았다.

현대차는 20일 중국사회과학원이 발표한 '2026 중국 기업사회책임 발전지수 평가'에서 자동차 기업 부문 1위에 선정됐다고 밝혔다. 2016년부터 11년 연속 자동차 기업 부문 1위와 외자기업 부문 2위를 유지했으며, 중국 전체 기업 순위에서는 6년 연속 3위를 기록했다.

중국사회과학원은 매년 기업의 사회적 책임 관리 현황과 관련 정보 공개 수준 등을 종합적으로 평가해 순위를 발표한다. 현대차는 현지 ESG 관리 체계를 강화하고 지역사회와 연계한 사회공헌사업을 추진한 점에서 높은 평가를 받았다.

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현대차는 2021년 중국 현지 여건에 맞춘 ESG 평가 기준을 마련했다. 2023년부터 중국 주요 법인을 대상으로 글로벌 사업장 ESG 진단 기준에 따른 서면진단을 실시하고 있으며, 지난해에는 주요 생산 법인에 대한 현장실사도 진행했다.

대표적인 사회공헌사업은 2008년부터 추진해 온 내몽골 지역 사막화 방지 프로젝트 '현대그린존'이다. 2021년부터 초원 복원과 숲 조성, 민박촌 조성 등으로 사업을 확대했다. 특히 2023년 내몽골자치구 우란차뿌시 씽허현에 조성한 민박촌은 관광객 유입과 지역 주민의 소득 증대를 지원하기 위해 마련됐다.

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씽허현 방문 관광객은 2023년 30만명에서 2025년 81만명으로 2.7배 증가했다. 현대차는 현지 정부와 협력해 태양광 발전 설비와 에너지저장장치(ESS)를 구축하고 민박촌의 재생에너지 활용과 전력 공급 안정성도 높일 계획이다.

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청년 창업 지원도 이어가고 있다. 현대차는 2020년부터 청년창업지원센터를 운영하며 현재까지 96개 스타트업의 발굴과 육성을 지원했다. 올해는 사회문제 해결과 지속가능발전 관련 스타트업의 기술을 기존 CSR 사업과 연계하고 개념검증(PoC)과 판로 확대를 지원할 방침이다.

현대자동차가 중국 현지 뇌성마비 아동의 재활 지원과 사회적 인식 개선을 위해 진행한 사회공헌활동에 참가자들이 함께하고 있다. 사진제공=현대차그룹

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지난 2월에는 뇌성마비 아동 재활센터 어린이들이 그린 그림을 활용한 공익 커피 제품의 생산과 판매를 지원했다. 현대차는 2017년부터 현지 뇌성마비 재활센터와 협력해 임직원 봉사활동과 물품 지원을 이어오고 있으며, 올해 9월에는 현대 모터스튜디오 베이징에서 어린이들의 작품 전시회와 바자회를 개최해 재활 지원 기금을 마련했다.

교육 분야에서는 2011년 시작한 '꿈의 교실' 사업을 통해 낙후 지역 초등학교를 지원하고 있다. 지난 12일에는 100호 기증식을 개최했다. 100호 학교인 귀주성 첸난주의 다인민족초등학교는 2011년 첫 지원 대상으로 선정됐던 곳으로, 15년 만에 다시 지원을 받았다.

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2019년부터는 장학사업도 운영해 현재까지 학생 38명을 선발하고 대학 졸업 시까지 학업을 지원하고 있다. 올해부터는 임직원과 딜러, 대학생 등을 대상으로 응급 안전 교육과 자동심장충격기(AED) 보급 지원 프로그램도 추진한다.

현대차는 지난 8월 중국사회과학원의 지속가능성보고서 평가에서도 자동차 기업으로는 유일하게 7년 연속 최고 등급인 '5스타 플러스'를 획득했다. 중국사회책임백인논단의 '책임기업상'은 8년 연속 수상했으며, 중국중앙방송(CCTV)의 외자기업 ESG 평가에서는 3위에 올랐다.

현대차 관계자는 "앞으로도 진정성 있고 중국 현지에 실질적으로 도움이 되고 기여할 수 있는 활동을 지속적으로 발굴하고 추진해 나갈 것"이라고 말했다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com