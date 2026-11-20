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배우 변우석이 아더에러(ADERERROR)의 새로운 홀리데이 캠페인에 함께한다. 아더에러는 변우석과 촬영한 2026 홀리데이 프로젝트 두 번째 챕터 'Merry Home(메리 홈)'의 메인 캠페인을 공개하고 오는 24일부터 시즌 제품을 선보인다.

이번 프로젝트는 앞서 선보인 'New Sow(뉴소우)'에 이은 홀리데이 시리즈다. 어린 시절 눈사람을 만들던 기억에서 출발해 소중한 사람과 함께 보내는 겨울의 순간을 캠페인 스토리로 풀어냈다.

컬렉션에서는 기존 'Linor(리노어)'와 'Revint(레빈트)' 머플러를 새로운 디자인으로 재해석했다. 리노어 머플러는 핑크, 노이어, 민트 컬러로 구성했으며, 레빈트 머플러에는 레드·그레이 컬러와 체크 패턴을 적용했다. 체크 패턴을 활용한 블루·그레이 셔츠도 함께 출시한다.

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이번 시즌에는 동물을 모티프로 한 눈사람 캐릭터 'Snowmals(스노우몰즈)'도 새롭게 등장한다. 캐릭터를 형상화한 키링을 선보이는 한편 매장 내 오브제, 디지털 게임, 패키지 등에 활용해 캠페인 콘셉트를 이어간다.

시즌 구매 고객에게는 홀리데이 익스클루시브 쇼핑백과 엽서를 제공한다. 20만 원 이상 구매 시에는 Snowmals 캐릭터 '스누드' 키링과 홀리데이 시즌 한정 선물 패키지 박스를 추가로 증정한다.

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캠페인은 한국과 중국, 일본 주요 스토어에서 진행된다. 특히 일본 도쿄 스페이스에서는 'Merry Home'을 주제로 별도 이벤트를 개최할 예정이다.

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제품은 11월 24일 아더에러 공식 온라인 스토어와 티몰 공식 플래그십 스토어에서 먼저 공개되며, 25일부터 공식 오프라인 스토어에서도 판매된다.