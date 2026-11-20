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에이션패션(대표 박희찬)이 전개하는 라이프스타일 아웃도어 브랜드 알래스카(ALASKA)가 30일까지 겨울 프로모션 '오로라위크(ALASKA AURORA WEEK)'를 진행한다.

이번 오로라위크는 '가격은 다운! 혜택은 헤비'를 슬로건으로, 본격적인 겨울 시즌을 맞아 알래스카의 주요 겨울 아이템을 특별한 가격에 선보인다. 경량 다운과 쉘파 플리스, 경량 패딩부터 헤비 다운까지 다양한 스타일과 보온성을 갖춘 제품을 폭넓게 구성해 일상은 물론 겨울 아웃도어 활동까지 활용할 수 있는 스타일을 제안한다.

특히 한겨울까지 착용할 수 있는 헤비 다운을 17만 9천 원부터 선보여 눈길을 끈다. 알래스카의 26FW 대표 숏다운 라인인 '아르카'는 덕다운 80%, 깃털 20% 비율의 프리미엄 다운 충전재를 풍성하게 채워 뛰어난 보온성을 갖춘 것이 특징이다. 목을 부드럽게 감싸는 하이넥과 후드 디자인이 찬 바람을 효과적으로 막아주며 소매 안쪽 히든 밴딩과 밑단 스트링을 더해 보온성을 한층 높였다. 성별이나 연령에 구애받지 않는 베이직하고 미니멀한 디자인으로 누구나 편안하게 착용할 수 있다.

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이 밖에도 쉘파 플리스와 경량 다운, 경량 패딩 등 다양한 겨울 아우터를 9만 9천 원부터 선보이며, 일부 패딩 제품은 12만 9천 원에 구매할 수 있다. 가볍게 걸치기 좋은 아우터부터 뛰어난 보온성을 갖춘 헤비다운까지 폭넓게 구성해 기온과 착용 목적에 따라 선택할 수 있도록 했다.

아우터뿐 아니라 겨울철 데일리 아이템도 특별한 가격에 만나볼 수 있다. 포근한 소재감이 돋보이는 쉘파와 플리스 상의는 6만 9천 원부터, 하의는 4만 9천 원부터 판매한다. 스웨트셔츠와 팬츠 등 알래스카의 스테디셀러 데일리웨어는 3만 9천 원부터 선보인다. 겨울 아우터부터 편안한 캐주얼 아이템까지 다채롭게 구성해 취향과 라이프스타일에 맞는 겨울 스타일링을 제안한다.

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알래스카의 블랙프라이데이 프로모션 '오로라위크'는 11월 12일부터 30일까지 알래스카 공식 온라인몰과 전국 오프라인 매장에서 동시에 진행된다.전상희 기자 nowater@sportschosun.com