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파마리서치(대표 손지훈)의 프리미엄 더마 코스메틱 브랜드 '리쥬란코스메틱'이 지난 10월 약 2주간 일본 앳코스메 도쿄(@cosme TOKYO)에서 인기 TV 애니메이션 '약사의 혼잣말'과 협업한 팝업 이벤트를 성황리에 마쳤다고최근 밝혔다.

이번 팝업은 리쥬란코스메틱의 일본 진출 1주년을 기념해 기획됐으며, 브랜드 최초로 '약사의 혼잣말'과 협업해 작품의 세계관과 뷰티 체험을 결합했다. '약사의 혼잣말'은 주인공 마오마오가 약학 지식과 추리로 다양한 사건을 해결해 나가는 스토리를 그린 인기 애니메이션이다.

행사장에서는 작품 속 세계관을 구현한 공간에서 주인공 마오마오와 함께 리쥬란코스메틱 제품에 공통으로 배합된 독자 성분 'c-PDRN'에 얽힌 수수께끼를 풀어가는 체험형 미스터리 콘텐츠를 운영했다. 'c-PDRN'은 독자적인 기술력을 적용한 리쥬란코스메틱의 시그니처 성분이다. 이와 함께 포토스팟과 제품 전시 공간, 제품을 직접 체험할 수 있는 터치업 공간도 함께 마련돼 방문객들의 큰 호응을 얻었다.

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팝업 기간 현장에서는 브랜드 대표 제품인 '리쥬란 듀얼 이펙트 앰플'과 '포어 타이트닝 앰플' 등 특별 혜택이 포함된 캠페인 한정 협업 상품 6종을 선보였다. 또한 현장 미션을 완료한 방문객에게 한정판 오리지널 카드를 증정했으며, 공식 사이트의 웹 미션과 현장 프로그램을 모두 완수한 참여자에게는 추가 스페셜 기프트를 제공했다

파마리서치 관계자는 "지난해 앳코스메 도쿄에서 진행한 첫 팝업스토어를 통해 리쥬란코스메틱에 대한 일본 소비자들의 높은 관심을 확인한 바 있다"며 "올해는 일본 시장 진출 1주년을 맞아 인기 IP와의 협업 캠페인과 팝업스토어를 연계해 온·오프라인 브랜드 경험을 확대하고 현지 소비자와의 소통을 강화하는 계기가 됐다"고 전했다.

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한편, 리쥬란코스메틱은 파마리서치의 특허 성분인 DOT® c-PDRN을 기반으로 한 프리미엄 더마 코스메틱 브랜드로, 대표 제품으로는 '리쥬란 듀얼 이펙트 앰플', '리쥬란 턴오버 앰플' 등이 있다.

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전상희 기자 nowater@sportschosun.com