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글로벌 패션 브랜드 유니클로(UNIQLO)가 글로벌 사회공헌 캠페인 '더 하트 오브 라이프웨어(The Heart of LifeWear)'의 일환으로 국내 독거노인 약 3만 5천 명에게 히트텍 7만 장을 지원한다고 밝혔다.

2024년 유니클로 창립 40주년을 맞아 출범한 '더 하트 오브 라이프웨어'는 전 세계 난민과 아동, 자연재해 피해자 등 도움이 필요한 이웃에게 히트텍을 지원하는 글로벌 사회공헌 캠페인으로, 매년 100만 장 이상의 히트텍을 기부해 오고 있다.

국내에서는 독거노인의 빈곤 문제가 심각한 사회적 문제로 대두되고 있는 점을 고려하여, 독거노인종합지원센터와 협력해 저소득층 독거노인에게 히트텍을 기부하고 있다. 올해는 전국 16개 시·도의 독거노인 약 3만 5천 명에게 11억 원 상당의 히트텍 7만 장을 전달할 계획이다. 이는 지난해보다 1만 장 늘어난 규모로, 지난 3년간 국내 누적 기부량은 18만 장에 이른다.

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유니클로는 '더 하트 오브 라이프웨어' 캠페인의 일환으로, 히트텍 기부와 함께 독거노인을 위한 임직원 참여 봉사활동을 이어오고 있다. 올해는 지난여름 집중호우 피해 복구 지원 활동을 계기로 인연을 맺은 거제시자원봉사단체협의회와 함께 유니클로 임직원 및 가수 바다, 시민 자원봉사자 등 40여 명이 참여한 가운데 지난 19일 김장 봉사활동을 진행했다.

봉사자들은 이날 약 500포기의 김치를 담갔으며, 이후 일부 가정을 방문하여 어르신들의 안부를 묻고 김치와 히트텍을 전달했다. 유니클로는 독거노인종합지원센터 및 거제노인통합지원센터를 통해 거제 지역 독거노인 약 1,500명에게 총 3,000여 포기의 김치를 전달할 계획이다.

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유니클로 관계자는 "지난여름 거제 지역 수해 복구 자원봉사에 이어 이번 '더 하트 오브 라이프웨어' 활동을 통해 거제시와의 인연을 이어가게 되어 뜻깊게 생각한다"며, "앞으로도 유니클로는 '모두에게 더 나은 일상을 제공한다'는 라이프웨어(LifeWear) 철학을 바탕으로 지역사회에 도움이 되는 활동을 꾸준히 이어가겠다"고 전했다.

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한편, 자원봉사 활동에 앞서 유니클로 코리아는 가수 바다를 '2026 더 하트 오브 라이프웨어 스페셜 파트너'로 임명했다. 평소 봉사활동에 앞장서 온 바다는 지난해에 이어 올해까지 2년 연속 '더 하트 오브 라이프웨어' 활동에 참여하여 캠페인의 진정성과 신뢰성을 보여주었으며, 앞으로도 본 활동의 취지를 널리 알리고 유니클로의 다양한 나눔 활동에도 참여할 계획이다.

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가수 바다는 "2년 연속 유니클로의 '더 하트 오브 라이프웨어' 캠페인에 참여해 독거노인분들께 따뜻한 마음을 전할 수 있어 뜻깊게 생각한다. 캠페인의 스페셜 파트너로 함께하게 된 만큼, 유니클로와 함께 지역사회에 나눔의 가치를 확산하는 데 기여하고 싶다"고 전했다.전상희 기자 nowater@sportschosun.com