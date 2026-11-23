사진출처=ET투데이

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[스포츠조선 장종호 기자] 대만의 한 시장 후보가 대낮 길거리에서 노상방뇨한 사실이 알려져 논란이 일자 공개 사과했다.

ET투데이 등 현지 매체들에 따르면 대만 자이시 시장 선거에 출마한 장치카이 대만민중당 후보가 노상방뇨한 행동에 대해 고개를 숙였다.

장 후보는 올해 4월 19일 오후 자이시 인근 인도에서 가로수가 있는 곳을 향해 소변을 봤다. 당시 현장을 지나던 차량의 블랙박스에 이 모습이 촬영됐고, 관련 영상이 언론을 통해 공개되면서 논란이 확산했다.

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장 후보는 논란이 커지자 18일 자신의 입장을 담은 영상을 공개하고 시민들에게 사과했다. 그는 당시 일정이 연이어 잡혀 있었고 몸 상태도 좋지 않았지만, 화장실을 찾지 못해 그런 행동을 했다고 해명했다.

그러나 이유가 무엇이든 공인으로서 모범을 보여야 했다는 점을 인정했다. 그는 "어떤 이유가 있더라도 공인으로서, 또 자이시를 위해 일하고자 하는 사람으로서 솔선수범했어야 했다"며 시민들에게 진심으로 사과한다고 밝혔다. 영상에서는 두 차례 허리를 숙여 사과했다.

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장 후보는 이번 일을 계기로 자신의 행동을 되돌아보겠다며 시민들의 지적을 겸허히 받아들이겠다고 했다.

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자이시 환경보호국도 이날 관련 입장을 내놨다. 환경보호국은 공공장소에서 노상방뇨하는 행위는 1200~6000대만달러(약 4만~24만원)의 과태료를 부과할 수 있다고 밝혔다.

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환경보호국은 관련 영상과 증거 자료를 토대로 사실관계를 조사하고, 행정 절차에 따라 장 후보에게 출석해 의견을 진술하도록 통보할 방침이다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com