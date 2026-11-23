[스포츠조선 장종호 기자] 심부전 치료의 효과를 예측하는 인공지능(AI) 도구가 개발됐다.

분당서울대병원 순환기내과 박진주·윤민재 교수팀과 서울대 수리과학부 국웅 교수·서울대AI연구원(AIIS) 김원세 박사팀의 공동 연구 성과다. 이 AI 도구는 '박출률 보존 심부전' 환자의 나이, 혈압, 동반 질환 등 16가지 임상정보를 분석해 심부전 치료제 사쿠비트릴/발사르탄의 효과가 클 것으로 예상되는 환자를 구분한다. 의료진이 환자별 약물 반응을 미리 가늠하고 치료 계획을 세우는 데 도움을 줄 것으로 기대된다.

심부전은 심장이 혈액을 받아들이거나 내보내는 능력이 감소해 신체 조직에 필요한 혈액을 원활하게 순환시키지 못하는 상태를 의미한다. 그중 박출률 보존 심부전은 심장이 혈액을 짜내는 힘(박출률)은 50% 이상으로 비교적 유지되지만, 심장 근육이 뻣뻣해져 충분히 늘어나지 못하는 탓에 혈액을 제대로 받아들이지 못하고, 이로 인해 심장 내부의 압력이 높아지는 유형이다. 이 때문에 호흡곤란이 나타날 수 있으며, 악화하면 폐에 물이 차는 폐부종으로 이어질 수 있다.

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박출률 보존 심부전은 고령, 고혈압, 비만, 당뇨병, 관상동맥질환, 심방세동 등 여러 원인이 환자마다 서로 다르게 얽혀 나타나기 때문에, 증상도 약에 대한 반응도 사람마다 크게 다르다. 이 때문에 모든 환자에게 효과가 입증된 치료제가 적어 치료 선택지가 제한적인 실정이다.

심부전 치료에 쓰이는 '사쿠비트릴/발사르탄'은 혈관을 확장하고 체내 수분 배출을 촉진해 심장의 부담을 줄이는 복합제다. 하지만 박출률 보존 심부전 환자를 대상으로 한 대규모 임상시험에서는 기존 치료제 대비 추가적인 효과가 근소한 차이로 통계적 유의성에 이르지 못했다. 다만 일부 환자군에서는 효과가 상대적으로 크게 나타나, 효과가 큰 환자와 그렇지 않은 환자가 섞여 있을 가능성이 제기돼 왔다.

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기존 임상시험은 주로 전체 환자의 평균적인 약물 효과를 평가하기 때문에, 이러한 차이를 반영해 개별 환자의 약물 반응을 예측하는 데는 한계가 있다.

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이에 연구팀은 박출률 보존 심부전 환자 4161명의 ▲나이 ▲성별 ▲혈압 ▲심장 기능 ▲동반 질환 ▲혈액검사 등 다양한 임상정보를 분석해 질병 상태가 비슷한 환자들을 분류했다. 이후 각 환자군의 약물 치료 결과를 비교해 사쿠비트릴/발사르탄의 효과를 예측하는 '개인별 치료반응 점수'를 산출했다.

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이어 이 점수를 바탕으로, 의료진이 진료 현장에서 쉽게 쓸 수 있도록 16가지 임상정보만 입력하면 약물의 치료 효과를 예측해 주는 AI 도구 'PARAGUIDE'를 만들었다.

이후 이 도구의 예측이 실제와 잘 맞는지는 내부자료와 외부 대규모 임상시험 환자 자료로 다시 확인했다. 그 결과 AI가 효과가 클 것이라고 예측한 환자일수록 실제로도 치료 효과가 컸고, 효과가 적을 것이라고 예측한 환자에게서는 뚜렷한 효과가 나타나지 않았다. AI의 예측이 실제 치료 결과와 잘 맞아떨어진 것이다.

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이번 연구는 '평균적인 환자'에 대한 결과가 아니라 '바로 이 환자'에 대한 예측으로 치료를 결정하는 정밀의료의 가능성을 보여줬다는 점에서 의미가 있다. 정밀의료는 환자 개개인의 유전적·임상적 특성에 맞춰 치료법을 고르는 의료 방식으로, 최근 빅데이터와 AI 기술이 발전하면서 빠르게 현실화되고 있다.

이번에 개발한 AI 도구 역시 환자별로 약물 효과를 예측하도록 설계돼, 향후 맞춤형 심부전 치료에 도움이 될 것으로 기대된다. 다만 연구팀은 실제 진료에 적용하려면 추가 연구를 통한 검증이 필요하다고 덧붙였다.

분당서울대병원 순환기내과 박진주 교수는 "이번 연구는 '이 약이 효과가 있는가'라는 질문을 '이 약이 바로 이 환자에게 도움이 되는가'라는 질문으로 바꾼 것"이라며 "환자마다 약물 반응이 다른 만큼, 치료 효과가 클 것으로 예상되는 환자를 미리 파악한다면 보다 효과적인 맞춤 치료 전략을 수립하는 데 도움이 될 것"이라고 말했다.

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서울대 수리과학부 국웅 교수는 "기존에는 개별적으로 평가하기 어려웠던 다양한 임상정보 간의 복잡한 관계를 AI로 분석해 환자별 치료 효과를 예측할 수 있었다"며 "앞으로도 의료데이터 분석 기술을 고도화해 개인 맞춤형 치료에 활용할 수 있는 AI 협업 연구를 확대하겠다"고 밝혔다. 한편, 이번 연구는 국제 학술지 'npj Digital Medicine'에 게재됐으며, 연구팀이 개발한 AI 'PARAGUIDE'는 웹사이트에서 무료로 이용할 수 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com