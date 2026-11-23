자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] '최후의 항생제'마저 무력화하는 슈퍼박테리아(CRE)가 혈액 속으로 침투하면 환자 3명 중 1명이 한 달 안에 목숨을 잃는 것으로 나타났다. 치명적인 혈류감염 비중 역시 5년 새 2배 가까이 급증한 가운데, 무분별한 항생제 병용 투여보다 원인균에 맞춘 '정밀 처방'이 생존율을 높이는 핵심 열쇠라는 국내 다기관 연구 결과가 나왔다.

백예지 순천향대학교서울병원 감염내과 교수팀(공동 1저자: 박세윤 한양대병원 교수, 교신저자: 박윤수 용인세브란스병원 교수)은 2017년 6월부터 2022년 9월까지 국내 13개 대학병원에서 보고된 CRE 양성 사례 8687건을 분석했다. 연구팀은 이 가운데 2021년 1월부터 2022년 9월까지 단일 종류의 CRE 균혈증이 확진된 환자 358명을 선별해 임상 경과와 치료 전략별 30일 생존율을 정밀 비교했다.

연구 결과, 전체 CRE 양성 사례 중 혈액에서 균이 검출된 비율은 평균 12.4%였으며, 연도별로는 2017년 9.7%에서 2022년 18.2%로 5년 새 2배 가까이 상승했다. 균혈증 환자의 30일 사망률은 34.1%(입원 중 사망률 47.9%)에 달했다. 사망 위험을 결정짓는 치명적인 요인은 내성 유전자 보유 여부보다 환자의 급성기 중증도였다. 패혈성 쇼크가 동반된 환자는 그렇지 않은 환자보다 30일 이내 사망 위험이 5.17배 높았고, 초기 장기부전 점수(qSOFA)가 1점 높아질 때마다 사망 위험이 1.57배씩 증가했다.

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또한, 항생제 치료 전략으로 단순히 여러 항생제를 함께 쓰는 것보다 원인균과 약제 감수성에 맞는 '적절한 항생제'를 선택하는 것이 중요하다는 사실이 확인됐다. 감염내과 전문의가 항생제 처방 적정성을 평가해 분석한 결과, 부적절하게 조합된 병용요법은 생존율 개선과 관련이 없었고, 병용요법군에서 급성 신손상 발생률이 단독요법군보다 높게 나타났다.

반면, 감수성이 있는 항생제를 적절히 조합한 치료는 기저질환이 많은 고위험군이나 콜리스틴 기반 치료군에서 생존 이점을 보였다.

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백예지 순천향대서울병원 감염내과 교수는 "이번 연구는 항생제 적정사용 관리(ASP)의 필요성을 국내 다기관 실제 진료 자료로 뒷받침했다는 점에서 의미가 있다"며 "아울러 국내에 세프타지딤-아비박탐, 세피데로콜 등 신규 항생제가 도입되기 직전까지의 진료 환경을 기록해, 신약 확산에 따른 역학 변화와 치료 성과를 비교할 수 있는 기준점(baseline) 자료로 활용될 것으로 기대된다"고 밝혔다.

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한편, 백예지 교수팀의 논문 '카바페넴 내성 장내세균목 균혈증에서의 적절한 치료와 생존: 역학 및 위험인자에 관한 다기관 코호트 연구'는 국제학술지 'International Journal of Antimicrobial Agents'에 최근 게재됐다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com