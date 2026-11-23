지프의 짙은 마젠타 색상인 '투스카데로'를 적용한 랭글러 루비콘이 주행하고 있다. 지프는 이달 투스카데로 에디션을 20대 한정으로 국내 재출시했다. 사진제공=스텔란티스코리아

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자동차의 외장 색상은 차량의 인상을 결정하는 중요한 요소다. 지프는 군용차 역사부터 자연에서 얻은 영감까지 다양한 이야기를 색상에 담아왔다. 올리브그린과 투스카데로 핑크, 패덤블루, 골디락스 등 랭글러의 색상에는 저마다 다른 의미가 있다.

제2차 세계대전 당시 영국군은 북아프리카 사막에서 차량을 숨기기 위해 모래색에 가까운 '데저트 핑크 ZI'를 일부 군용차에 적용했다. 랭글러의 짙은 마젠타 색상인 '투스카데로'와 직접적인 관련은 없지만 같은 핑크색이 전혀 다른 목적으로 활용됐다는 점에서 대비된다.

지프의 군용차 역사를 보여주는 색상은 올리브그린이다. 랭글러 '41 에디션'은 윌리스 MB가 등장한 1941년에서 이름을 따왔다. 올리브 계열 색상을 통해 군용차 윌리스 MB에서 민간용 CJ를 거쳐 현재 랭글러로 이어지는 역사를 표현했다.

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지프 랭글러 '41 에디션'이 전시돼 있다. 군용차 윌리스 MB가 등장한 1941년에서 이름을 따왔으며, 올리브 계열 외장 색상으로 브랜드의 역사를 표현했다. 사진제공=스텔란티스코리아

투스카데로는 2021년 랭글러에 처음 적용됐다. 국내에서는 2024년 9월 루비콘 하드탑 기반으로 출시돼 한정 물량 21대가 두 달 만에 완판됐다. 국내 랭글러 판매에서 유채색 모델 비중도 2022~2023년 19.7%에서 2024~2025년 42.5%로 두 배 이상 증가했다.

지프는 재출시 요청에 따라 이달 26개월 만에 투스카데로를 다시 선보였다. 판매 물량은 20대로, 최고출력 272마력의 2.0ℓ 가솔린 터보 엔진과 락-트랙 사륜구동, 트루-락 전자식 디퍼렌셜 잠금장치를 갖춘 루비콘 4도어 하드탑 기반이다. 기존 한정판과 달리 모파 전동 사이드스텝을 기본 제공한다.

지프 랭글러 '패덤블루 에디션'이 깊은 바다를 연상시키는 짙은 파란색 외관을 선보이고 있다. 사진제공=스텔란티스코리아

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자연에서 영감을 얻은 색상도 있다. 지난해 선보인 '패덤블루'는 수심을 재는 단위인 패덤에서 이름을 따온 짙은 파란색으로, 깊은 바다와 '콰이어트 프리덤'을 표현했다. '골디락스'는 햇빛 아래 금빛, 그늘에서는 짙은 오렌지빛을 띠는 앰버골드 색상으로 일출·일몰 전후의 '골든아워'를 연상시킨다.

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랭글러는 세븐 슬롯 그릴과 원형 헤드램프, 각진 펜더 등 고유한 디자인을 유지하면서 색상을 통해 서로 다른 개성을 드러낸다. 올리브그린은 브랜드의 역사를, 패덤블루와 골디락스는 자연의 색채를, 투스카데로는 대담한 색상 선택의 즐거움을 보여준다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com