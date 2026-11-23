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[스포츠조선 장종호 기자] 당뇨병과 비만 치료제로 널리 쓰이는 'GLP-1 수용체 작용제' 투약 시 망막병증 악화나 시신경 손상 등 안과적 이상 반응을 세심하게 살펴야 한다는 국내 연구진의 분석이 나왔다. 차 의과학대학교 분당차병원(원장 윤상욱) 안과 김준형 교수팀은 GLP-1 계열 치료제의 안과적 안전성과 망막질환 연관성을 종합 분석한 연구 결과를 국제학술지 '대한의학회지(Journal of Korean Medical Science)'에 게재했다고 밝혔다.

최근 제2형 당뇨병과 비만 치료에 GLP-1 수용체 작용제(GLP-1 receptor agonists)의 사용이 확대되면서 약물의 안전성 분야도 관심이 높아지고 있다.

김준형 교수팀은 기존 임상시험과 관찰연구 등 다양한 임상 근거를 종합 분석해 GLP-1 수용체 작용제 사용과 관련된 망막 및 시신경 질환의 임상적 연관성을 살펴봤다. 안과적 위험은 환자의 기존 안질환과 혈당 변화 양상 등에 따라 달라질 수 있어, 환자별 특성을 고려한 관리가 중요하다.

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이번 연구는 무작위 대조시험, 문헌고찰, 대규모 약물역학 연구, 기전 연구 및 규제기관의 안전성 평가 자료 등을 종합 분석했다. 분석 결과, GLP-1 수용체 작용제 사용과 관련해 주목해야 할 안과적 문제로 당뇨망막병증의 초기 악화, 비동맥염성 앞허혈시신경병증(NAION), 신생혈관성 연령관련 황반변성, 망막정맥폐쇄 및 녹내장 등이 제시됐다. 또한 혈당이 급격히 개선되는 과정에서 당뇨망막병증이 일시적으로 악화될 수 있는 것으로 나타났다. 특히 기존에 당뇨망막병증이 있는 환자는 혈당이 단기간에 빠르게 개선될 경우 초기 단계에서 망막병증이 악화될 수 있어 주의가 필요하다. 이는 GLP-1 수용체 작용제 자체의 직접적인 망막 독성이라기보다 혈당이 급격히 개선되는 과정에서 나타날 수 있는 현상으로 설명된다.

또한 세마글루타이드 사용 환자에서 비동맥염성 앞허혈시신경병증(NAION)의 발생 위험이 높아질 수 있다는 연구 결과도 보고됐다. 비동맥염성 앞허혈시신경병증은 시신경에 혈액 공급이 원활하지 않아 발생하는 질환으로, 갑작스럽고 통증이 없는 시력 저하나 시야 결손을 유발할 수 있다. 다만 세마글루타이드가 해당 질환을 유발한다는 인과관계가 명확히 입증된 것은 아니며, 실제 발생 위험은 낮은 수준으로 추가적인 연구가 필요하다.

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연구팀은 GLP-1 수용체 작용제를 사용하는 환자에 대해 기존 환자의 안질환과 위험 요인에 따른 환자 특성별 진료가 중요하다고 설명했다. ▲약물 투여 전 당뇨망막병증의 유무와 진행 정도 확인 ▲기존 망막질환이 있는 환자의 정기적인 안과 검진 ▲혈당 및 대사 상태가 변화하는 시점과 정도의 기록 ▲필요한 망막 치료의 지연 방지 ▲갑작스러운 무통성 시력 저하나 시야 결손 발생 시 신속한 안과 진료 등이 필요하다고 강조했다.

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김준형 교수는 "GLP-1 수용체 작용제는 당뇨병과 비만 치료에서 중요한 역할을 하는 약물이지만, 환자의 기존 안질환과 대사 상태에 따라 안과적 위험을 세심하게 살펴볼 필요가 있다"며 "특히 기존 당뇨망막병증이 있는 환자는 혈당이 빠르게 개선되는 과정에서 망막 상태가 변할 수 있고, 갑작스러운 시력 저하가 발생하면 신속한 평가가 필요하다"고 설명했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com