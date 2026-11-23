◇강원랜드 전경

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강원랜드가 최근 조직개편을 진행했다고 23일 밝혔다. 조직개편은 새로운 경영진 출범을 계기로 내부통제와 안전관리의 책임성을 높이는 데 초점을 맞췄다.

눈길을 끄는 것은 준법경영실 신설이다. 강원랜드는 준법지원인 제도를 도입, 전담 부서로 준법경영실을 새로 만들었다. 법규 준수 여부를 체계적으로 관리하고 윤리경영과 내부통제 기능을 강화하기 위한 조치다. 기존 조직에 분산돼 있던 준법 관련 업무를 전담 조직 중심으로 운영해 경영 투명성을 높이겠다는 구상이다.

안전관리 체계에도 변화를 줬다. 기존 부사장 직속이던 안전총괄실을 사장 직속으로 변경했다. 안전관리 업무의 지휘체계를 최고경영자 중심으로 재편, 전사적인 안전관리 컨트롤타워 기능을 강화하고 안전 관련 의사결정과 책임 소재를 명확하게 구분하기 위한 취지에서다.

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◇김도균 강원랜드 대표.

강원랜드는 M650 개관에 맞춰 지역상생을 위한 조직 정비를 함께 진행했다. 사회공헌팀과 박물관운영TF를 신설하고 기존 재무관리실 구매계약팀을 동반성장실 공정계약팀으로 옮겼다. 지역물품 구매를 확대하고 지역업체와의 협력 기반을 강화한다는 계획이다. 기존 머신개발팀을 AX혁신실로 개편하는 등 인공지능(AI) 전환에 대응하기 위한 발판도 만들었다.

김도균 강원랜드 대표는 "조직개편은 새로운 경영체계 아래 주요 경영과제의 실행력을 높이고 공기업으로서의 책임과 역할을 강화하기 위한 것"이라며 "지역사회와 상생을 바탕으로 이용자 보호와 준법·안전경영을 강화하고 미래 성장동력을 확보해 글로벌 공공형 복합리조트로 도약하겠다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com