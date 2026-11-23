광주 지역보건의료기관(보건소 등) 이용 불편사항 및 미이용 사유 조사 결과, 응답자 6,618명 중 32.2%가 '병·의원 등 다른 의료기관을 주로 이용함'을 꼽았다. 자료 제공 광주공공보건의료지원단

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[스포츠조선 장종호 기자] 광주시민 10명 중 7명 이상이 최근 1년간 보건소를 한 번도 이용하지 않은 것으로 나타났다. 시민 80.5%는 기존 보건소의 기능을 개편해 집 가까운 곳에서 통합 건강관리를 받을 수 있는 '주민건강센터' 도입을 원했으며, 지역 내 최우선 필수의료서비스로는 '응급환자 신속 이송 및 응급진료·수술'을 꼽았다. 이에 따라 광주공공보건의료지원단은 시범 운영 중인 '보건소 통합건강센터'를 광주 5개 자치구 전역으로 단계적 확대하는 중장기 계획 수립에 본격 착수했다.

전남대학교병원(병원장 정신)이 위탁운영하고 있는 광주공공보건의료지원단(단장 권순석 화순전남대병원 교수)은 광주시민 6618명을 대상으로 실시한 지역보건의료 수요조사 결과를 바탕으로 전남광주통합특별시 및 광주권 5개 자치구의 제9기 지역보건의료계획(2027~2030) 수립을 위한 기술지원에 본격 착수했다고 밝혔다.

이번 계획 수립을 위해 지난 9월 1일부터 7일까지 온라인 시민정책참여 플랫폼 '광주온(ON)'을 통해 시민 6618명(참여율 14.6%)을 대상으로 '지역보건의료 수요조사'를 실시한 결과, 현행 보건의료 전달체계의 한계와 시민들의 변화 요구가 뚜렷하게 드러났다.

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조사 결과, 최근 1년간 보건소·건강생활지원센터 등 지역보건의료기관을 이용한 경험이 '없다'고 답한 시민은 74.1%(4903명)에 달했다. 이용하지 않거나 불편을 겪은 주된 이유로는 ▲병·의원 등 다른 민간 의료기관 이용(32.2%) ▲필요한 진료·건강관리 서비스 부재 및 정보 부족(22.2%) ▲집에서 멀거나 교통이 불편함(17.6%) 등이 꼽혔다.

집 가까운 곳에서 다양한 건강관리 서비스를 한 번에 받을 수 있도록 보건소와 건강생활지원센터의 기능을 확대한 '주민건강센터(가칭)' 운영 필요성에 대해서는 전체 응답자의 80.5%('매우 필요하다' 49.1% + '필요한 편이다' 31.4%)가 찬성했다.

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또한 시민들이 생각하는 지역보건의료기관의 최우선 확대 서비스로는 ▲건강검진·운동·만성질환 관리 등 '건강증진 서비스'(44.7%)가 가장 높았으며, 이어 ▲감염병 예방 및 관리(14.7%) ▲치매·노쇠 예방 등 노인 건강관리(13.7%) ▲방문건강관리(11.9%) 순으로 집계됐다.

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아울러 타 지역(수도권 등)으로 원정 진료를 가지 않고 지역 내에서 우선 보장받아야 할 필수의료 분야로는 ▲응급환자의 신속한 이송 및 응급진료·수술(55.8%)이 압도적 1위를 차지했고, 우선 지원 대상 계층으로는 ▲65세 이상 고령층(35.8%)과 ▲임산부 및 영유아(34.2%)가 꼽혔다.

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광주공공보건의료지원단은 이러한 시민들의 요구를 제9기 지역보건의료계획에 전면 반영하기 위해, 2024년부터 광주 2개 자치구에서 선도적으로 시범 운영해 온 '보건소 통합건강센터' 모델을 광주권 5개 자치구 전역으로 단계적 확대하는 도시형 보건소 기능개편을 추진한다.

'보건소 통합건강센터'는 기존 보건소의 내소 중심 단순 진료 기능을 과감히 조정하고, 방문진료·만성질환 건강관리 및 지역사회 통합돌봄 연계 기능을 대폭 강화한 모델이다. 특히 자치구별로 3개 이상의 소권역에 센터를 분산 운영함으로써 시민들의 도보·생활권 접근성을 획기적으로 높이고, 고령층과 취약계층을 위한 통합돌봄 거점 역할을 수행하게 된다.

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이를 위해 지원단은 5개 자치구에 지역보건의료 현황 심층 분석자료와 실무 매뉴얼을 제공하고, 담당자 간담회 및 워크숍을 통해 자치구별 인구구조와 의료 여건에 맞춘 중장기 계획이 수립되도록 밀착 기술지원을 펼치고 있다.

권순석 광주공공보건의료지원단장은 "이번 대규모 시민 설문조사를 통해 획일적인 기존 보건소 기능에서 벗어나 내 집 앞 생활권 중심의 맞춤형 건강관리와 통합돌봄 거점으로 거듭나야 한다는 시민들의 분명한 목소리를 확인했다"며 "전남대병원의 우수한 공공보건의료 역량과 시범사업 운영 경험을 바탕으로, 광주시민 누구나 거주지 가까이에서 양질의 건강관리와 필수의료 혜택을 누릴 수 있는 제9기 지역보건의료계획 수립을 적극 뒷받침하겠다"고 밝혔다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com

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