말차 & 화이트 초콜릿 바디케어 (사진제공=더바디샵)

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지속 가능성을 실천하는 글로벌 뷰티 브랜드 더바디샵(The Body Shop)이 'Giving Feels Good, 좋아하는 마음이 선물이 되는 순간'을 테마로 2026년 크리스마스 캠페인을 진행하고, 크리스마스 리미티드 에디션 '크랜베리 & 민트'와 '말차 & 화이트 초콜릿'을 선보인다.

이번 캠페인은 선물이 의무가 아닌 진심 어린 기쁨이 되는 크리스마스를 이야기한다. 소중한 사람을 생각하며 선물을 고르는 순간부터 마음을 나누는 순간까지, 주는 이와 받는 이 모두에게 진정한 기쁨을 전하고자 기획됐다.

이번 크리스마스 리미티드 에디션은 상큼하고 청량한 '크랜베리 & 민트'와 부드럽고 달콤한 '말차 & 화이트 초콜릿' 두 가지 향으로 구성된 바디 케어 라인이다. 서로 다른 향과 감각적인 사용감으로 일상에 특별한 즐거움을 더하며, 받는 사람의 취향에 맞춰 선물하기 좋다. 샤워부터 보습, 향기 관리까지 다양한 제품으로 구성돼 연말을 맞아 소중한 사람에게 감사의 마음을 전하는 선물로도 제격이다.

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'크랜베리 & 민트'는 총 6종으로 구성된다. ▲배쓰&샤워 젤은 풍성한 거품으로 피부를 촉촉하게 세정하고, ▲바디 버터는 진한 버터 텍스처로 건조한 피부에 영양을 공급한다. ▲바디 요거트와 핸드 크림은 48시간 보습 효과를 제공하며, ▲후레그런스 미스트는 은은한 크랜베리 향을 더한다. 특히 ▲클렌징 버터는 메이크업과 노폐물을 부드럽게 녹여내는 크랜베리 라인만의 특별 제품으로 민감성 피부에도 사용할 수 있다.

'크랜베리 & 민트'는 상큼하고 톡 쏘는 활기찬 에너지를 담은 향이다. 서리 내린 크랜베리와 민트 잎으로 시작해 엘더플라워를 거쳐 부드러운 바닐라로 마무리되며, 싱그러운 과일 향에 겨울 특유의 설렘을 담았다.

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'말차 & 화이트 초콜릿'은 총 5종의 제품으로 선보인다. ▲배쓰&샤워 크림은 피부 유분을 과도하게 제거하지 않으면서 깨끗하게 세정하고, ▲바디 버터는 가볍게 녹아드는 텍스처로 72시간 보습과 깊은 영양을 선사한다. ▲바디 로션은 끈적임 없이 부드럽게 마무리되는 '퀵 브레이크' 포뮬러로 바르는 순간 풍부한 크림 제형이 한층 가벼운 로션 텍스처로 부드럽게 변하며, ▲핸드 밤은 96시간 보습으로 건조한 손을 촉촉하게 지켜준다. ▲후레그런스 미스트는 포근한 말차 향을 은은하게 더한다.

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'말차 & 화이트 초콜릿'은 편안하고 차분한 분위기를 선사하는 향이다. 파우더리한 말차와 달콤한 화이트 초콜릿이 부드럽게 녹아드는 달콤함을 완성하고, 산뜻한 시트러스 향이 더해져 그린티 향과 조화를 이룬다.

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매장 방문 고객을 위한 연말 혜택도 마련했다. 신규 회원 가입 고객에게는 미니 릴리와 10% 할인 쿠폰을 증정하고, 케이크 모양의 '럭키 박스' 이벤트를 통해 제품 체험 고객 대상 추첨으로 리미티드 에디션 아이템 15% 할인권을 제공한다. 이와 함께 시즌 한정 선물 세트는 최대 20%, 베스트 아이템은 최대 44% 할인된 금액으로 만나볼 수 있다. 각 혜택은 한정 수량으로 소진 시 조기 종료될 수 있다.

더바디샵 관계자는 "좋아하는 사람의 취향을 떠올리며 선물을 고르는 순간, 그 마음이 이미 선물이 된다는 생각을 이번 캠페인에 담았다"며 "서로 다른 매력의 크랜베리 & 민트와 말차 & 화이트 초콜릿 가운데 소중한 사람에게 꼭 맞는 향을 고르며, 주는 기쁨이 가득한 따뜻한 크리스마스를 보내시길 바란다"고 전했다.

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이번 크리스마스 리미티드 에디션은 11월 20일부터 전국 더바디샵 매장과 공식 온라인몰에서 만나볼 수 있다.

한편, 더바디샵은 1976년 영국에서 창립된 글로벌 뷰티 브랜드로, 윤리적으로 수급된 식물성 원료를 사용하고 동물 실험을 하지 않으며, 자체 공정 무역 프로그램을 통해 지역 사회 발전을 도모한다. 자세한 내용은 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.