자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 한 달에 한 번꼴로 배변하는 생활을 정상이라고 생각했던 여대생이 대장암 2기 진단을 받은 사연이 알려졌다.

오랫동안 심한 변비와 악취가 나는 방귀를 대수롭지 않게 여겼다가 예상치 못한 진단을 받았다.

연합신문망 등 현지 매체들에 따르면, 대학 1학년생인 19세 여성 A는 어릴 때부터 혼자 자라면서 자신의 배변 습관을 다른 사람과 비교할 기회가 많지 않았다. 그러다 보니 한 달에 한 번 정도 대변을 보는 것을 생리 주기처럼 자연스러운 신체 현상으로 받아들였다.

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방귀 냄새가 유독 심한 것도 별다른 문제라고 생각하지 않았다. 이상한 점을 알아차린 것은 친구와 대화를 나누던 때였다. 친구가 심한 악취에 놀라자 여성은 오히려 의아해하며 "방귀 냄새가 심한 게 정상 아니야?"라고 말했다.

친구가 얼마나 자주 배변하는지 묻자 여성은 한 달에 한 번이라고 답했다. 생리와 배변 주기가 비슷하다고 생각했던 것이다. 이야기를 들은 친구는 심각한 이상이 있을 수 있다고 판단해 병원에 가도록 여러 번 권유했다.

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마지못해 병원에서 검사를 받은 A는 대장암 2기라는 진단을 받고 치료를 시작했다.

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사실 방귀 냄새가 심해지는 원인은 다양하다. 단백질을 과도하게 섭취하면 장내 세균이 이를 분해하는 과정에서 황화수소 등 냄새가 강한 가스가 발생할 수 있다. 장내 미생물 환경의 변화도 방귀 냄새에 영향을 미친다.

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대장 종양도 배변과 가스 배출에 영향을 줄 수 있다. 종양이 커지면서 장 내부 통로가 좁아지면 대변이 원활하게 이동하지 못해 변비가 발생할 수 있다. 장 내용물이 장시간 머물면서 세균에 의해 분해되는 과정에서 가스가 발생하고 악취가 심해질 수 있는 것이다.

종양 표면의 점막이 손상돼 출혈이 발생하는 경우에도 장내 세균이 혈액 성분을 분해하면서 가스 냄새에 영향을 줄 수 있다. 평소 육류를 거의 먹지 않는 사람이라도 장내 출혈이 있다면 이런 현상이 나타날 수 있다.

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현지 전문의는 신체의 이상 신호를 무심코 넘겨서는 안 된다고 당부했다. 오랫동안 배변이 원활하지 않거나 평소와 다른 증상이 지속된다면 단순한 체질이나 습관으로 치부하지 말고 의료기관에서 정확한 원인을 확인해야 한다고 강조했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com