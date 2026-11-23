제공=삼양식품

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삼양식품이 헬스케어 브랜드 '스핀들'의 첫 광고 캠페인을 공개하고 본격적인 브랜드 마케팅에 나선다.

철저한 자기관리로 알려진 소지섭의 건강한 이미지가 꾸준한 근력 관리를 강조하는 스핀들의 브랜드 방향성과 부합한다고 판단해 모델로 선정했다.

이번 광고는 근력을 평생 관리해야 할 자산으로 바라보는 관점을 재테크 용어에 빗대 표현했다.

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'근력잔고', '저점매수', '노후연근', '포트폴리오' 등 총 4편으로 구성됐으며, '근력엔 아커만시아'를 공통 메시지로 내세웠다.

삼양식품은 광고 공개를 시작으로 공식몰 프로모션과 버스 옥외광고, 디지털 광고 등 온·오프라인 마케팅을 확대한다.

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오는 22일 CJ온스타일을 시작으로 GS SHOP, 현대홈쇼핑 등 주요 홈쇼핑 채널에서도 제품을 선보일 예정이다.

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삼양식품 관계자는 "이번 캠페인을 통해 근력도 꾸준히 관리해야 할 자산이라는 메시지를 전달하고자 했다"며 "소지섭과 함께 다양한 마케팅 활동을 펼쳐 브랜드 인지도를 높이고 판매 채널을 확대해 나가겠다"고 말했다.

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한편, 지난 5월 론칭한 스핀들은 대사유연성에 기반한 건강 관리를 지향하는 삼양식품의 헬스케어 브랜드다.