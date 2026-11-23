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마이리얼트립이 내부 고객센터에서 축적한 인공지능(AI) 상담 운영 경험을 기업 대상 사업으로 확대한다. AI 기술 공급을 넘어 기업별 고객 응대 체계를 설계하고 운영하는 고객경험 사업을 강화하기 위한 일환이다.

23일 마이리얼트립에 따르면 고객경험 전문 자회사 에이아이씨엑스(AICX)는 최은경 최고운영책임자(COO)를 영입했다. 최 COO는 고객경험 컨설팅과 업무위탁운영 사업을 총괄한다. AI 기술을 고객상담 현장에 적용하는 것은 물론 기업별 업무 환경과 특성에 맞는 고객 응대 체계를 설계하는 역할을 맡는다.

AICX는 최 COO 영입을 계기로 AI 상담 솔루션 제공에서 나아가 고객 응대 프로세스 진단과 개선, 업무 자동화, 전문 상담 인력 운영 등으로 사업 영역을 넓힐 계획이다. 기업별 고객상담 환경에 맞춰 AI 기술과 상담 인력을 결합한 운영 서비스를 제공한다는 구상이다.

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AICX는 모회사 마이리얼트립의 고객상담과 운영 업무를 담당하며 AI 활용 경험을 축적해 왔다. 올해 상반기 기준 채팅 문의의 80%를 AI가 먼저 응대하고 있으며, 전화 문의의 43%는 AI 음성 상담으로 진행하고 있다. 내부 고객센터에서 검증한 AI 활용 경험을 외부 기업에도 적용해 B2B 사업 경쟁력을 확보한다는 방침이다.

차원호 AICX 대표는 "최은경 COO는 대규모 플랫폼의 정책을 수립하고 운영 체계를 직접 구축해 온 전문가"라며 "B2B 고객사 확대에 맞춰 마이리얼트립에서 쌓은 운영 노하우를 모든 고객사에 일관된 품질로 제공할 수 있는 체계를 함께 갖춰 가겠다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com