제공=청호나이스

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계절에 관계없이 아이스커피 등 얼음 음료를 즐기는 소비자가 늘면서 편리성과 공간 활용성을 갖춘 얼음정수기가 주목받고 있다.

청호나이스가 올해 3월 출시한 얼음정수기 'The M'은 작은 크기에 강력한 제빙 성능과 다양한 맞춤형 출수 기능을 갖춰 소비자들의 호응을 얻고 있다.

'The M'은 가로 19.5cm, 깊이 43cm로 부피 기준 국내 최소 사이즈를 구현해 주방 공간 활용도를 높였다.

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제품 내부 구조를 최적화해 크기는 줄이면서도 하루 최대 6.7kg, 약 770알의 얼음을 생산할 수 있으며, 얼음 크기도 7g, 9g, 11g 등 3단계로 선택할 수 있다.

물 사용 편의성도 강화해, 제품 전면에 주요 조작 버튼을 배치했으며, 냉수는 4단계, 온수는 45~100℃ 범위에서 5℃ 단위로 온도를 조절할 수 있다.

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20단계 정량 출수와 연속 출수 기능도 지원해 사용 목적에 따라 필요한 양의 물을 간편하게 받을 수 있다.

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실제 청호나이스 홈페이지 고객 후기에는 작은 크기로 주방 공간을 효율적으로 활용할 수 있다는 점과 얼음을 별도로 준비하지 않아도 되는 편리함, 직관적인 출수 기능 등에 대한 긍정적인 평가가 이어지고 있다.

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청호나이스 관계자는 "'The M'은 작은 크기에도 강력한 제빙 성능과 다양한 편의 기능을 갖춰 출시 이후 소비자들에게 좋은 반응을 얻고 있다"며 "앞으로도 고객의 일상을 더욱 편리하게 만드는 차별화된 제품을 선보여 고객 만족도를 높여 나가겠다"고 말했다.