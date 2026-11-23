◇2026 'KB금융 골든라이프 챔피언십'에서 우승한 박보겸 프로. 사진제공=마리아나관광청

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프로 골퍼와 함께 라운딩을 할 수 있는 기회가 생겼다. 마리아나관광청이 올해 KLPGA 투어 메이저 챔피언에 오른 박보겸 프로를 내세워 겨울철 사이판 골프 관광객 유치를 위한 여행상품을 선보인다.

23일 마리아나관광청에 따르면 12월 3일과 12월 4일 출발하는 4박 5일 일정의 사이판 골프 여행상품을 선보인다. 눈길을 끄는 프로그램은 12월 5일 라오라오베이 골프 리조트에서 열리는 '박보겸을 이겨라' 이벤트다. 골프장 15번홀 파3에서 참가자들이 박 프로와 실력을 겨루는 방식으로 진행되는 특별 이벤트다. 경기 이후에는 사진 촬영과 사인회도 진행한다.

◇라오라오베이 골프 리조트 전경. 사진제공=마리아나관광청

여행상품은 골프와 휴양을 함께 즐길 수 있도록 설계했다. 골프는 라오라오베이 골프 리조트와 코럴 오션 리조트 사이판에서 총 54홀을 즐길 수 있다. 라오라오베이는 '2024~2025 아시아 태평양 100대 골프 코스'에 선정된 곳이다. 코럴 오션 리조트 사이판은 미국 PGA 챔피언 출신 래리 넬슨이 설계한 18홀 골프장을 갖추고 있다. 여행상품은 가라판 중심부 마이크로 비치에 있는 크라운플라자 리조트 사이판 오션뷰 객실 숙박, 사이판 왕복 제주항공 항공권, 전동카트, 공항 왕복 이동 서비스 등으로 구성됐다. 귀국편 출발 전날 오후 11시 59분까지 객실을 이용할 수 있는 레이트 체크아웃 혜택도 제공한다. 12월 3일 출발 상품은 7일, 4일 출발 상품은 8일 귀국한다.

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◇코럴 오션 리조트 사이판 골프장 전경. 사진제공=마리아나관광청

마리아나관광청은 특별 이벤트 형태의 여행상품을 통해 골프 관광객 유치뿐 아니라 지역 관광 회복에도 힘을 보탠다는 계획이다.

구정회 마리아나관광청 이사는 "박보겸 프로는 지난해 사이판 현지 유소년을 위한 골프 클리닉을 진행하는 등 마리아나와 인연을 이어오고 있다"며 "태풍 피해를 겪은 마리아나가 다시 활력을 되찾기를 바라는 박 프로의 응원도 담겼다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com