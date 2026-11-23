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겨울철 대표 과일인 딸기에 방송 콘텐츠를 입힌 이색 디저트가 등장했다. 롯데호텔 월드는 tvN 인기 프로그램의 캐릭터와 딸기를 결합한 디저트 뷔페와 애프터눈 티 세트를 즐길 수 있는 '20tvN 스트로베리 월드' 프로모션을 진행한다고 23일 밝혔다.

롯데호텔 월드에 따르면 스트로베리 월드 프로모션의 대표 즐길거리는 호텔 1층 '더 라운지 앤 바'에서 선보이는 '20tvN 즐거움 딸기 디저트 뷔페'다. 20tvN 즐거움 딸기 디저트 뷔페는 딸기 케이크와 까눌레, 에그타르트, 오페라 케이크 등 약 20여종의 다양한 디저트에 tvN 인기 프로그램의 캐릭터 디자인을 적용했다. '콩콩팜팜', '우주떡집', '유 퀴즈 온 더 블럭', '놀라운 토요일' 등 tvN 대표 콘텐츠를 디저트와 결합해 먹는 즐거움과 보는 재미를 함께 제공한다. 딸기를 활용한 '20tvN 즐거움 애프터눈 티 세트'는 딸기 케이크와 마카롱, 딸기 몽블랑, 딸기 스콘 등과 함께 커피 또는 차 2잔으로 구성됐다. 딸기 디저트 뷔페와 애프터눈 티 세트 프로모션은 12월 한 달간 운영한다.

롯데호텔 월드는 객실 상품에 협업 콘셉트를 반영한 상품도 선보인다. 룸서비스형 패키지는 객실 1박과 에그 감자 샌드위치, 스크램블 에그, 해시브라운, 딸기 주스로 구성된 모닝 세트를 제공한다. 커티시형에는 tvN IP를 활용한 마카롱과 초콜릿 등이 포함된다. 모든 객실 패키지 이용객에게는 담요와 종이 방향제인 프래그런스 태그, 티빙 1개월 이용권 등을 담은 '20tvN 즐거움 정주행 키트'를 증정한다.

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객실 패키지는 11월 23일부터 25일까지 롯데호텔 월드 할인 행사인 '월클데이(World Click Day)'를 통해 예약할 수 있다. 투숙 기간은 12월 1일부터 31일까지다.

롯데호텔 월드 관계자는 "제철 딸기로 만든 디저트와 다채로운 콘텐츠를 즐기길 바란다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com