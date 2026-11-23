자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 이란에서 아버지의 폭력을 두려워해 학교 측에 도움을 요청했던 10대 소녀가 귀가한 뒤 건물에서 추락해 숨지는 사건이 발생했다.

소녀는 아버지와 함께 집으로 돌아가면 목숨이 위험할 수 있다고 교사들에게 호소했지만, 결국 보호받지 못했다.

인권단체는 '가족에 의한 명예살인' 가능성을 제기하며 조사를 촉구했다.

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루다우 등 현지 매체들에 따르면, 이란 케르만샤주에 거주하던 소간드 사야디(16)가 최근 5층에 있는 집에서 추락해 숨졌다.

일부 인권단체는 범인으로 소녀의 아버지를 지목했다.

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보도에 따르면 소녀는 학교 동급생인 여성과 교제한 것으로 의심받았으며, 학교 측은 이를 알게 된 뒤 아버지를 학교로 불렀다.

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소녀는 교사들에게 아버지와 함께 집으로 돌아가면 생명이 위험할 수 있다고 여러 차례 호소한 것으로 전해졌다.

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그러나 학교 측은 외면했고 소녀를 아버지에게 인계했다는 것이 인권단체의 주장이다.

아버지는 학교에 도착한 뒤 교직원과 다른 학생들이 지켜보는 가운데 딸에게 폭력을 행사한 것으로 알려졌다. 이후 강압적으로 소녀를 데리고 집으로 돌아갔다. 인권단체는 아버지가 귀가 후에도 폭행을 이어간 뒤 주거지 5층에서 딸을 밀어 떨어뜨렸다고 주장했다.

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이란 사법당국은 사건의 정확한 경위를 조사하고 있다. 경찰은 아버지를 폭행 및 살인 혐의로 구금하고 수사에 착수했다. 학교 교장도 학생 보호 의무를 소홀히 한 혐의로 체포된 것으로 전해졌다.

다만 당국은 소녀의 사망이 타살인지 자살인지 아직 결론 내리지 않았다.

학교 측과 교육당국은 인권단체의 주장과 다른 설명을 내놓았다. 교장은 소녀의 교제 문제 때문에 아버지를 학교로 불렀다는 의혹을 부인했다. 현지 교육당국은 아버지가 당일 딸의 전학을 위한 서류를 발급받으려고 학교를 방문했다고 설명했다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com