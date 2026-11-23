제공=포스코

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포스코가 철강 생산 현장은 물론 마케팅, 구매, 경영지원 등 업무 전반에 인공지능(AI)을 도입하며 AX(AI 전환) 혁신에 속도를 내고 있다.

포스코는 포항·광양제철소의 지능형 공장 고도화와 전 업무 영역의 AI 에이전트 도입을 통해 '포스코 특화 AI 제철소' 구현을 추진하고 있다.

생산 분야에서는 제선, 제강, 열연, 냉연 등 주요 공정에 AI 시스템을 적용해 고위험 수작업을 자동화하고 운영 효율성을 높이고 있다.

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소결공정 AI 스마트 제어, 제강공정 원터치 자율조업, 도금공정 로봇, CCTV 기반 물류 안전관리 시스템 등이 대표적이다.

마케팅 분야에서는 '납기·품질 분석 에이전트'와 '고객·영업 관리 에이전트'를 도입해 고객 데이터와 생산 정보를 연계하고 영업 및 품질 관리의 효율성을 높이고 있다.

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구매 분야에서는 원료시황과 주요 시장 데이터를 AI가 실시간 분석해 제공하는 'AI 기반 일일종합시황 리포트'를 운영한다.

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경영지원 분야에서는 계약서 분석과 공급사 발굴을 지원하는 'AI 작업사양 분석 에이전트'를 활용하고 있으며, 보건 분야에서도 월 3,000건 이상의 건강검진 결과를 자동 판독하는 AI 에이전트를 도입했다.

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포스코 관계자는 "AI와 AX는 업무 시간을 줄이는 것을 넘어 현장의 신속하고 정확한 판단과 더 나은 의사결정을 지원하는 방향으로 발전하고 있다"며 "제조 현장의 AX를 통한 기술 경쟁력 확보와 사무 전 분야의 AI 확산으로 일하는 방식의 혁신을 추진하겠다"고 말했다.

한편, 포스코는 지난 8월 서울 포스코센터에 임직원의 AX 혁신 거점인 'AX Lab'을 구축했다.

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AI 적용 테스트와 협업, 전시 공간으로 구성된 AX Lab은 임직원의 AI 활용 역량 강화와 외부 전문가와의 협업을 지원한다.

포스코는 이곳에서 축적한 AX 성과와 업무 노하우를 향후 포항, 광양 지역으로 확대 적용해 나갈 계획이다.