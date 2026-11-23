◇윤호중 행정안전부 장관(왼쪽)과 KT 박윤영 대표가 '사회연대경제 AX 활성화 지원을 위한 업무협약' 체결 후 기념 촬영을 하고 있는 모습. 사진제공=KT

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인공지능(AI)이 지역 사회 문제 해결 도구로 활용된다. KT가 행정안전부와 손잡고 지역 현안에 AI 기술을 접목하는 사업을 추진한다. 춘천 원도심 상권과 경북 청도군 통합돌봄을 시작으로 지역 특성에 맞는 AI 활용 모델을 발굴해 나갈 계획이다.

23일 KT에 따르면 행안부와 사회연대경제 AX 활성화 지원을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. KT와 행안부는 지역문제 해결과 AI 인재 양성, 민관협력 기반의 AX 지원 등 3대 분야에서 협력하는 데 뜻을 모았다.

협력은 AI 기술을 지역 현장에 적용해 주민이 체감할 수 있는 변화를 만들어내는 데 초점을 맞췄다. 사회연대경제조직과 주민이 직접 지역 현안을 발굴하면 KT가 보유한 AI 기술과 전문인력을 연결해 해결 방안을 마련하는 형태다.

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KT와 행안부는 우선 춘천과 청도에서 구체적인 시범사업을 추진한다. 2026년 행정안전부 공모사업에 선정된 지방정부 가운데 중소도시와 농촌의 특성을 고려해 두 지역을 선정했다. 춘천에서는 원도심 상권 활성화가 핵심 과제다. 지역 상인과 청년들이 AI를 활용해 점포 운영과 홍보 역량을 높일 수 있도록 지원한다. AI를 활용한 소상공인 지원 모델을 지역 상권에 적용해 침체된 원도심의 경쟁력을 높이겠다는 취지다.

청도에서는 통합돌봄 체계에 AI를 접목한다. 분산된 돌봄 정보를 연계하고 방문 기록을 AI로 자동화하는 모델을 추진한다. 돌봄 서비스 제공 과정의 행정 부담을 줄이고 현장 업무의 효율성을 높이는 데 초점을 맞췄다.

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KT와 행안부는 사회연대경제 AX 활성화 지원을 위한 업무협약을 바탕으로 지역 AI 인재 양성과 디지털 격차 해소와 지방정부와 지역지원조직의 행정 혁신도 지원한다.

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박윤영 KT 대표는 "모두를 위한 AI를 실현하기 위해 노력하고 있다"며 "협약을 계기로 지역사회가 필요로 하는 AI 교육과 디지털 포용, 공공 AX 혁신을 지원하고 지역과 함께 성장하는 지속가능한 사회적 가치를 만들어 가겠다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com