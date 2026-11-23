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코레일관광네트웍스가 승무원 서비스 개선에 나선다. 최근 국민의 목소리를 승무서비스 개선에 반영하기 해 국민참여혁신단을 출범했다. 국민참여혁신단은 고객이 열차 이용 과정에서 느끼는 불편을 직접 점검하고 개선 의견을 제시하는 역할을 맡는다.

23일 코레일관광네트웍스에 따르면 지난 20일 '제8기 국민참여혁신단' 위촉식을 진행했다. 국민참여혁신단은 철도와 승무서비스에 관심 있는 국민 15명으로 구성됐다. 국민참여혁신단은 고객의 시각에서 열차 이용 현장을 살피고 서비스 개선 과제를 발굴하고, 승무서비스를 직접 경험하며 열차 이용 과정에서 발생하는 불편사항과 개선이 필요한 부분을 점검할 예정이다. 이후 간담회를 통해 현장에서 느낀 문제점과 개선방안을 회사에 전달한다.

코레일관광네트웍스는 고객참여혁신단이 제안한 의견을 관련 부서에서 검토하고 실제 서비스 개선으로 이어지도록 지원할 방침이다.

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송광석 코레일관광네트웍스 대표는 "국민참여혁신단은 고객이 직접 참여해 서비스의 변화를 이끌어가는 소중한 소통 창구"라며 "현장에서 제시된 의견을 서비스에 반영해 더욱 편안하고 신뢰받는 철도서비스를 만들어 가겠다"고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com