◇GKL 사옥

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그랜드코리아레저(GKL)가 지속가능경영보고서의 완성도를 국제적으로 인정받았다. ESG 경영 성과와 관련 정보를 전달하는 보고서가 글로벌 경연대회에서 최고 등급을 받고 전체 평가에서도 상위권에 이름을 올렸다.

23딜 GKL에 따르면 미국 커뮤니케이션 연맹(LACP)이 주관하는 '2025/26 LACP 스폿라이트 어워즈' 지속가능경영보고서 부문에서 2025 그랜드코리아레저 지속가능경영보고서가 대상에 해당하는 플래티넘을 수상했다. LACP 스폿라이트 어워즈는 전 세계 기업과 단체가 발간한 연차보고서 및 지속가능경영보고서를 평가하는 글로벌 경연대회다. 매년 국내외 500여 개 기업이 참가한다. GKL은 첫인상, 전반적 서사, 전반적 시각 디자인, 창의성, 메시지 명확성, 주제 적합성 등 6개 평가 항목 가운데 메시지 명확성을 제외한 5개 항목에서 높은 점수를 받았다.

이번 수상은 보고서의 시각적 완성도와 구성뿐 아니라 지속가능경영 관련 정보를 전달하는 역량도 높게 평가받았다는 점에서 의미가 있다는 게 GKL의 설명이다. GKL은 지난해 처음 참가한 'LACP 비전 어워즈'에서도 업계 최초로 ESG 보고서 고객서비스 부문 대상(플래티넘)을 수상한 바 있다.

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윤두현 GKL 사장은 "국민과 투자자들에게 신뢰받는 공기업으로서 지속적인 ESG 경영활동에 더욱 매진하겠다"고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com