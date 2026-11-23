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통신사 멤버십 혜택의 무대가 해외로 넓어진다. LG유플러스는 글로벌 여행 멤버십 서비스 '원더조이(WanderJoy)'를 출시했다고 23일 밝혔다. 글로벌 통신사와 제휴망을 구축하고 해외 현지 쇼핑과 교통, 액티비티 혜택을 제공하는 등 실질적인 고객 편의성 확대에 초점을 맞춘 게 특징이다.

LG유플러스에 따르면 원더조이는 해외여행을 떠나는 U+모바일 고객이 방문 국가의 통신사가 발굴한 현지 제휴 혜택을 이용할 수 있는 서비스다. 일본과 싱가포르, 홍콩, 태국, 대만, 필리핀, 인도네시아 등 7개국에서 쇼핑·외식·교통·숙박·액티비티 관련 혜택을 제공한다.

LG유플러스는 멤버십 서비스는 일본 KDDI와 싱가포르 Singtel, 홍콩 HKT, 태국 AIS, 대만 Taiwan Mobile, 필리핀 Globe, 인도네시아 Telkomsel, 호주 Optus 등 8개 통신사가 참여하는 '원더조이 트래블 얼라이언스'를 기반으로 이뤄진다. 글로벌 통신사들이 발굴한 제휴 혜택을 받을 수 있다는 얘기다.

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일례로 일본에서는 돈키호테 구매 금액에 따라 최대 7% 할인받을 수 있으며, 싱가포르에서는 차량 호출 서비스 그랩(Grab)의 여행 패스를 통해 공항 이동 요금 최대 50%, 사전 예약 20%, 일반 탑승 10% 할인 혜택을 제공 받을 수 있다.

원더 조이의 이용 방법은 간단하다. 고객은 LG유플러스 통합 앱 U+one의 해외로밍 메뉴에서 여행 국가를 선택하고 이용 가능한 쿠폰과 혜택을 확인할 수 있다. LG유플러스는 지난 6~8월 일본에서 원더조이 시범 서비스를 운영한 바 있다.

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원더조이는 해외로 출국하는 LG유플러스 고객을 넘어 한국을 방문하는 외국인 관광객에게도 혜택을 제공하는 '양방향 글로벌 여행 멤버십'으로 운영된다. 얼라이언스 참여 통신사 고객이 한국을 방문하면 LG유플러스가 발굴한 성수·한남·명동 등 국내 주요 핫스팟의 제휴 혜택과 여행 정보를 이용할 수 있다. LG유플러스는 해외 파트너 통신사의 현지 채널을 활용해 한국의 주요 여행 지역과 혜택도 알릴 계획이다.

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임혜경 LG유플러스 요금상품담당은 "글로벌 파트너십과 여행 관련 서비스를 연계해 고객이 출국을 준비하는 순간부터 현지에 머무는 동안 체감할 수 있는 혜택을 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com