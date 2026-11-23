[스포츠조선 장종호 기자] 학교법인 인제학원(이사장 백대욱) 산하 백중앙의료원이 실시간 데이터와 인공지능(AI) 기술을 접목해 부산·상계·일산·해운대 등 전국 4개 백병원의 진료 체계를 전면 혁신한다. 응급실과 수술실의 가용 자원을 한눈에 파악하는 통합 대시보드부터 환자의 생체신호를 실시간 감지하는 스마트병상, 진료 기록을 자동 요약하는 'AI 의료비서'까지 전방위적인 스마트병원 시스템을 구축해 중증·응급환자의 최종 치료 시간을 앞당기고 의료진의 진료 집중도를 극대화한다는 구상이다.

디지털의료정보원(원장 양재욱)은 차세대 통합의료정보시스템 인피스(INPHIS)에 축적되는 진료 및 운영 데이터를 활용해 응급실·중환자실·수술실의 현황을 실시간으로 파악할 수 있는 통합 대시보드 'I-CAR(Integrated Clinical Analytics & Response)'를 구축했다. 이 시스템은 각 진료 부서에 분산되어 있던 환자 정보와 의료자원 운영 현황을 하나의 화면에서 확인할 수 있도록 구성한 것이 특징이다.

응급실에서는 환자의 중증도와 재실 시간, 진료 진행 상황을 분석하고, 중환자실에서는 진료 분야별 병상 가동률과 환자 이동 현황을 확인한다. 수술실에서는 수술 일정과 진행 상황, 수술방 가용 현황 등을 종합적으로 파악해 수술 일정과 의료자원을 효율적으로 조정할 수 있도록 지원한다. 특히 중증·응급환자가 발생했을 때 응급실의 환자 현황뿐 아니라 중환자실 병상과 수술실의 가용 자원을 함께 확인함으로써, 환자의 중증도와 치료 필요성에 따라 적절한 치료 공간과 의료진을 신속하게 연결할 수 있다.

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양재욱 디지털의료정보원장은 "응급실에서 검사와 수술, 중환자실 입실로 이어지는 진료 과정의 적체를 줄이고, 중증·응급환자가 최종 치료에 도달하는 시간을 단축하는 것이 핵심 목표"라며 "실제 부산백병원은 대시보드 도입 이후 병실 가동률과 응급실 회전율을 모두 90% 이상으로 끌어올려 환자 병목현상을 크게 해소했다"고 설명했다.

스마트병상 시스템인 '씽크(thynC)' 역시 데이터와 AI 기반 진료 체계의 중요한 축이다. 씽크를 통해 환자의 심전도, 산소포화도, 호흡수, 맥박수 등 주요 생체신호를 연속 측정하고 이상 징후를 조기에 발견할 수 있는 환경을 마련했다. 여기에 '인피스'에서 제공하는 검사 결과, 투약 정보, 진료 기록 등 다양한 임상 데이터를 함께 활용하여, 의료진이 환자의 전반적인 임상 상태를 신속하게 확인하고 종합적으로 판단할 수 있도록 지원하고 있다.

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의료진의 업무 효율을 높이기 위한 AI 기술 개발도 추진한다. 최근 부산백병원은 '셀바스AI'와 공동 협력을 통해 'AI 의료비서' 개발에 착수했다. 단순 음성인식을 넘어 의료진과 환자의 진료 대화를 인식하고 증상, 검사 결과, 진단 및 치료 계획을 구조화해 의무기록 작성에 활용하는 것이다. 나아가 인피스에 축적된 환자의 진료 기록, 검사 결과, 투약 이력 등 다양한 의료정보를 AI가 통합적으로 분석해 의료진이 필요한 정보를 검색·요약해 제공하는 기능으로 확대할 계획이다.

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예를 들어 병동 회진 시 의료진이 환자의 검사 결과 변화나 투약 내역, 수술 후 경과 등을 요청하면 AI 의료비서가 이를 분석·요약해 제공한다. 여러 화면을 반복적으로 조회하는 업무를 줄이고 환자 진료에 더욱 집중할 수 있도록 지원하는 방식이다. 향후에는 주요 확인 사항과 진료 과정에서 필요한 정보를 AI가 선제적으로 제시하는 등 의료진의 임상적 판단을 보조하는 방향으로 고도화할 예정이다.

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백중앙의료원은 이러한 AI 활용 과정에서 환자 정보 보호와 의료 데이터 보안을 핵심 원칙으로 삼고, 병원 내부 의료정보시스템과의 안전한 연계 및 접근 권한 관리체계를 함께 강화할 방침이다.

양재욱 디지털의료정보원장은 "스마트병원의 핵심은 첨단 장비나 AI 기술을 도입하는 것 자체가 아니라, 환자가 가장 적절한 시점에 최상의 치료를 받을 수 있도록 하는 데 있다"고 강조했다.

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이어 "실시간 대시보드를 통해 응급실·중환자실·수술실을 유기적으로 연결하고, 중증·응급환자에게 필요한 의료자원을 신속하게 배분하는 체계를 발전시키고 있다"며 "스마트병상 '씽크'와 'AI 의료비서'를 통해 의료진에게 필요한 정보를 적시에 제공함으로써, 의료진은 환자 치료에 더욱 집중하고 환자는 안전한 진료를 받을 수 있는 환경을 만들어 가겠다"고 밝혔다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com