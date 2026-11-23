백내장 수술은 혼탁해진 수정체를 제거하고 그 자리에 투명한 인공수정체를 넣는 방식으로 진행한다.

가장 보편적인 방법은 초음파 유화술이다. 각막에 1~3개의 절개창을 내고 초음파 기구를 넣어 혼탁한 수정체를 잘게 부순 뒤 흡입하고, 인공수정체를 삽입한다.

필자는 여기에 더해 단일공 수술을 시행하고 있다. 일반적인 수술이 2~3개의 절개창을 내는 것과 달리, 리볼빙 테크닉을 이용해 단 하나의 작은 절개창으로 수정체 파쇄와 인공수정체 삽입까지 마치는 고난도 기법이다. 절개를 최소화하면 각막 내피세포 손상을 줄일 수 있어 회복이 빠르고, 난시와 합병증의 위험도 낮출 수 있다.

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수술 재료 선택도 중요하다. 수술 중에는 보조 기구 역할을 하는 점탄물질을 흔히 사용하는데, 수술 후 눈 안에 남으면 안압을 높여 녹내장 같은 합병증으로 이어질 수 있다. 이에 점탄물질 대신 평형염액만 사용한다. 평형염액은 눈속의 물과 가장 흡사한 물질로, 점탄물질을 추가로 썼을 때보다 후유증이 적고 정밀한 절개술을 돕는다. 안압 상승 위험을 낮추고 더 안전한 결과를 얻기 위한 선택이다.

백내장 수술 후 만족도를 좌우하는 가장 큰 요소는 인공수정체의 선택이다. 환자의 직업과 취미, 생활 방식을 충분히 고려해야 하며, 크게 단초점 렌즈와 다초점 렌즈로 나뉜다. 단초점 렌즈는 근거리나 원거리 중 한 곳에 초점을 맞춘다. 수술 후 돋보기가 필요할 수 있지만 빛 번짐이 적어 야간 운전에 유리하다. 다초점 렌즈는 근거리부터 원거리까지 고르게 교정해 안경 의존도를 낮춘다. 그래서 활동적인 40~50대나 취미 생활이 많은 사람이 선호한다. 정답이 정해져 있지는 않으므로, 직업과 생활 습관, 시력 요구도를 종합해 가장 잘 맞는 렌즈를 찾아가는 과정이 필요하다.

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수술이 잘 끝났다고 안심하기는 이르다. 수술 후 관리가 결과를 좌우한다. 처방받은 안약은 정해진 기간 동안 정확한 시간에 꾸준히 넣어야 한다. 염증을 막고 회복을 돕는 데 꼭 필요한 과정이다. 수술 후 1주일 정도는 눈에 물이 직접 들어가지 않도록 세안과 샤워에 주의하고, 약 2주간은 잠잘 때와 외출할 때 보호 안대를 착용해 외부 충격과 먼지로부터 눈을 지켜야 한다. 3주까지는 눈에 힘이 들어가는 격렬한 운동이나 무거운 물건 들기를 피해야 하며, 회복을 방해하고 합병증 위험을 높이는 음주와 흡연도 반드시 중단해야 한다. 냉난방기를 과도하게 쓰면 안구건조증이 생길 수 있으니 적절한 습도를 유지하고 눈에 충분한 휴식을 주는 것이 좋다.

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백내장은 초기에 진행이 느리고 증상이 뚜렷하지 않아, 스스로 느끼기 전에 검진으로 먼저 발견되는 경우가 많다. 50대 이후라면 체계적인 검사 장비를 갖춘 안과 전문병원에서 정기 검진을 받아 백내장을 포함한 여러 안질환을 조기에 확인해야 한다.

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백내장은 나이가 들면 누구에게나 찾아올 수 있는 흔한 질환이다. 그러나 흔하다고 가볍게 여기고 방치하면 선명한 시력을 되찾을 기회를 놓칠 수 있다. 시야가 조금이라도 흐릿하거나 불편하다면 미루지 말고 검진을 받아보길 권한다.

도움말=전주 온누리안과병원 정영택 병원장

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