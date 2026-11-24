[스포츠조선 장종호 기자] 순천향대학교 부속 천안병원(병원장 이문수)이 최근 보건복지부로부터 권역심뇌혈관질환센터로 재지정된 데 이어, 전국 우수기관으로 선정되는 영예를 안았다.

이번 결과는 지역 내 중증·응급 심뇌혈관질환 치료의 핵심 거점으로서 병원의 역량을 다시 한번 입증한 성과다.

전국 14개 권역심뇌혈관질환센터를 대상으로 실시된 재지정 평가는 △기본요건 △필수시설 및 인력기준 △치료역량 △운영평가 등 4개 핵심 영역에 걸쳐 종합적인 심사가 이뤄졌다.

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병원은 세부적으로 평가지표 모든 영역에서 고르게 높은 성적을 거뒀다. 이를 통해 전국 14개 기관 중 상위 3곳에만 주어지는 우수 운영기관에 선정됐으며, 충남 유일의 권역심뇌혈관질환센터로서 지역 필수의료를 책임지는 지위도 다시 인정 받았다.

이문수 병원장은 "심뇌혈관질환 환자들에게 최선의 진료를 제공하기 위해 밤낮없이 헌신해 온 모든 의료진의 노력이 맺은 결실이다"면서, "앞으로도 중증·응급 환자들이 골든타임을 지키고 신속하게 치료 받도록 지역 의료기관과 긴밀히 협력해 지역 완결형 의료체계를 완성해 나가겠다"고 말했다.

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한편, 2022년 최초 지정된 순천향대천안병원 충남권역심뇌혈관질환센터는 심혈관·뇌혈관·심뇌재활·예방관리 등 4개 전문센터를 중심으로 유기적인 협진 시스템을 가동하고 있으며, 응급진료부터 조기재활, 퇴원 후 예방관리까지 아우르는 수준 높은 의료서비스를 제공하고 있다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com