자료사진 출처=픽사베이

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[스포츠조선 장종호 기자] 불규칙한 심장박동으로 뇌졸중 위험을 높이는 심방세동의 치료 전략이 '진단 초기 적극 개입'으로 무게를 옮기고 있다. 여기에 올해 5월부터 '펄스장 절제술(Pulsed Field Ablation, PFA)'에 건강보험이 적용되면서 치료비 부담까지 낮아졌다. 최신 지침 변화와 시술법, 사후 관리 포인트를 최형오 순천향대 부천병원 심장내과 교수에게 들어봤다.

◇두근거림 없어도 진행할 수 있는 심방세동

심방세동은 비정상적인 전기 신호로 심방이 제대로 수축하지 못하고 빠르고 불규칙하게 떨리는 부정맥이다. 심방 안의 혈액 흐름이 정체되면 피가 굳어 혈전이 생길 수 있다. 이 혈전이 뇌혈관으로 이동해 혈관을 막으면 뇌졸중으로 이어진다.

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가슴 두근거림과 호흡곤란, 가슴이 답답한 느낌, 피로감 등이 나타날 수 있지만, 뚜렷한 증상을 느끼지 못하는 환자도 있다. 초기에는 심방세동이 발생했다가 저절로 멎는 발작성 형태를 보이다가 점차 지속성으로 진행할 수 있다. 지속성으로 바뀌면 오히려 증상을 느끼지 못하게 돼, 증상이 줄었다고 안심해서는 안 된다. 진단에는 심전도 검사를 활용하며, 증상이 발작성으로 나타나면 홀터 검사 등 장시간 심전도 검사가 필요할 수 있다.

심방세동은 나이가 들수록 발생 위험이 높아지며 고혈압, 관상동맥질환, 판막 질환, 심부전 등 심장질환이나 갑상선질환, 당뇨병, 비만, 만성 폐질환, 수면무호흡 등과도 관련이 있다. 과도한 음주와 흡연도 악화에 영향을 줄 수 있어 동반질환과 생활습관을 관리해야 한다.

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◇최신 진료 지침, '초기 적극 치료 권고'로 변화

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치료는 뇌졸중 예방과 심방세동 증상 조절로 나뉜다. 뇌졸중 발생 위험을 환자 나이와 동반질환에 기반한 점수화 시스템(CHADS2-VASc)으로 측정하고 항응고제 치료 여부를 결정한다.

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심방세동 증상 조절의 경우 과거에는 충분한 약물치료에도 증상이 심해질 때 시술을 고려했다면, 최근에는 특별한 동반 심장질환이 없고 시술에 적합한 발작성 심방세동 환자라면 진단 초기부터 약물치료 없이 시술을 선택할 수 있도록 치료 전략이 바뀌고 있다. 하지만 국내 건강보험은 아직까지 약물치료를 먼저 시행하는 것을 전제로 하고 있어, 실제 진료 현장에서는 이러한 제도적 여건도 함께 고려해야 한다.

최형오 교수는 "최근 여러 대규모 연구로 초기 정상 심장 리듬을 회복하고 유지한 환자에서 뇌졸중, 심부전 입원, 심혈관 사망 등 합병증 위험 감소가 확인돼 심방세동의 진료 지침이 '진단 초기에 적극 치료를 권고'하는 것으로 바뀌었다"고 말했다.

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◇펄스장 절제술에 건강보험 적용…치료비 부담 완화

심방세동 절제술의 원리는 폐정맥 주변에서 발생하는 비정상적인 전기 신호가 좌심방으로 전달되지 않도록 차단하는 것이다. 양쪽 대퇴부 정맥에 전극 도자를 삽입해 고주파 에너지로 부정맥 발생 부위를 절제하는 전극 도자 절제술이 많이 이용되고 있다. 냉각풍선 절제술은 낮은 온도로 해당 조직을 얼려 치료한다.

최근 주목받고 있는 '펄스장 절제술'은 짧고 강한 전기 자극을 통해 심근세포에 선택적으로 작용하는 치료 방식으로, 식도나 신경 등 주변 조직의 손상을 줄일 수 있다. 다수의 대규모 임상연구에서 기존 시술과 동일하거나 우수한 치료 효과와 낮은 합병증 발생 빈도가 확인됐다. 합병증이나 재발 가능성이 없는 것은 아니므로 환자 상태에 맞는 시술 선택이 필요하다.

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이번 급여화로 환자의 비용 부담이 크게 줄어들면서, 치료 접근성이 높아질 것으로 기대된다. 건강보험은 충분한 약물치료에도 증상이 조절되지 않거나 부작용 등으로 약물치료를 유지하기 어려운 경우 등 관련 급여 기준을 충족할 때 적용되므로, 담당의와 시술의 적합성 및 보험 적용 여부를 함께 확인해야 한다.

◇시술 후에도 항응고 치료와 재발 관리 이어가야

시술로 정상 리듬을 회복했더라도 이후 관리가 중요하다. 뇌졸중 위험이 높은 환자는 증상이 사라졌더라도 혈전을 예방하는 항응고제를 계속 복용해야 한다. 이후 정기적으로 외래를 방문해 심전도 검사 등으로 증상이 없는 재발까지 확인하고, 체중관리와 혈압 조절, 절주, 수면무호흡 치료 등 재발 위험 요인을 함께 관리한다.

재발한 경우 부정맥 형태와 이전 시술 결과 등을 고려해 펄스장 절제술이나 다른 방식의 절제술을 다시 시행할 수 있다. 시술 직후에는 수일간 무리한 신체 활동을 피하고, 갑작스러운 흉통이나 호흡곤란, 고열이 생기면 즉시 병원에 연락해야 한다.

최형오 교수는 "시술 후 정상 리듬이 유지되더라도 혈전과 재발 위험까지 모두 사라지는 것은 아니다"라며 "환자별 뇌졸중 위험에 맞춘 약물치료와 정기적인 검사, 생활습관 관리를 꾸준히 이어가는 것이 중요하다"고 말했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com