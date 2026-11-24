사진출처=뉴스플래쉬, 더 선

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 장종호 기자] 수영장에 빠진 두 살배기 여자아이를 반려견이 구해 화제다.

더 선 등 외신들에 따르면 지난 20일(현지시각) 브라질 마투그로수주에 사는 여아 마이테(2)는 가족이 머물던 친척 집 수영장에 혼자 들어갔다. 당시 CCTV 영상을 보면 아이는 수영장 계단을 따라 천천히 물속으로 내려갔다. 그러나 몸을 제대로 가누지 못했고, 머리를 물 위로 유지하기 어려운 상황에 놓였다.

이때 집에 있던 골든리트리버 테레자가 밖으로 나와 아이를 본 후 곧바로 수영장에 뛰어들었다. 물속에서 허우적대던 아이는 개의 몸을 붙잡았다. 테레자가 아이 곁을 지키는 사이 어른 두 명이 달려와 아이와 개를 안전하게 끌어냈다.

Advertisement

사고 당시 아이어머니는 잠시 케이크를 가지러 자리를 비웠고, 아이 언니는 개의 목욕통을 가지러 간 상황이었다.

어머니는 사고 당시 영상을 공개하면서 다른 부모들에게도 주의를 당부했다. 그녀는 "단 2초 만에도 비극이 일어날 수 있다"고 강조했다.

Advertisement

특히 반려견 테레자를 향해 딸의 생명을 구한 영웅이라고 치켜세웠다.

Advertisement

장종호 기자 bellho@sportschosun.com