전 세계 MRSA 유병률

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[스포츠조선 장종호 기자] 전체 황색포도알균 감염 가운데 항생제 내성균인 메티실린 내성 황색포도알균(Methicillin-resistant Staphylococcus aureus, 이하 MRSA)이 차지하는 비율이 북유럽에서는 5% 미만인 반면, 남유럽 일부 지역에서는 45%를 넘는 것으로 나타나 같은 유럽권에서도 상당한 차이를 보였다. 아프리카와 중동, 남아시아 일부 지역에서는 50%를 초과했다. 한국은 2025년 기준 43.4%로, 2016년(53.5%)에 비해 전반적으로 감소하고 있지만, 전 세계적으로 봤을 땐 여전히 높은 수준이다.

MRSA는 일반적인 페니실린이나 세팔로스포린 계열 항생제가 잘 듣지 않아 '슈퍼박테리아'로 불리며, 2021년엔 전 세계에서 13만명 이상이 MRSA 감염으로 사망한 것으로 추정된다. 세계보건기구(WHO)는 매년 11월 18일부터 24일까지를 '세계 항생제 내성 인식 주간'으로 정해 항생제 내성의 위험성을 알리고 있다.

한림대학교성심병원(병원장 김형수) 감염내과 김양수 교수는 세계적인 감염병 석학들과 함께 MRSA의 국가별 발생 격차와 주요 특성을 분석한 국제 공동논문을 발표했다. 이번 논문은 MRSA의 발생 양상부터 발병 기전, 진단·예방·치료까지 세계 각국에서 축적된 연구 성과와 임상 근거를 종합한 리뷰 논문이다. 김 교수는 국내 연구자로는 유일하게 참여했으며, 이 가운데 핵심 분야인 역학(Epidemiology)과 치료(Management) 부문을 집필했다.

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논문에 따르면 지속적인 항생제 내성 감시가 이뤄지는 여러 국가에서는 최근 10년간 MRSA 발생이 감소하는 추세를 보였다. 미국의 MRSA 혈류감염 발생률은 2005년부터 2016년까지 최대 74% 감소했으며, 독일에서도 2017년부터 2023년까지 발생률이 절반 수준으로 줄었다. 아시아에서는 일본이 2011년부터 2023년까지 감소세를 보였고, 중국 역시 2005년부터 2017년까지 MRSA 비율이 거의 절반으로 낮아졌다. 반면 아시아의 일부 저소득·중소득 국가에서는 2000년 이후 MRSA 비율이 증가하는 등 국가별로 상반된 양상이 나타났다.

논문에서는 감염 예방과 관리 전략도 각 지역의 MRSA 발생 수준과 특성을 고려해야 한다고 제시했다. MRSA 발생이 적은 네덜란드와 덴마크에서는 고위험 환자를 선별검사하고, 균이 확인되면 격리와 제균 치료를 시행하는 이른바 '탐색 및 제거(Search and Destroy)' 전략이 효과적으로 활용돼 왔다. 반면 MRSA 발생이 많은 지역에서는 별도의 선별검사 없이 감염 위험이 높은 모든 환자에게 제균 치료를 시행하는 것이 감염 예방에 효과적인 것으로 보고됐다. 특히 일률적인 감염관리 방식보다 각 지역의 MRSA 유행 수준과 의료환경을 고려한 전략이 중요하다고 강조했다.

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치료 역시 환자별 감염 상태에 따라 접근해야 한다고 설명했다. 특히 표준 치료제인 반코마이신을 비롯해 다프토마이신, 세프타롤린 등 다양한 항생제가 사용되고 있지만, 항생제 투여만으로 모든 감염을 해결할 수 있는 것은 아니다. MRSA가 혈액으로 침투한 경우에는 감염 범위와 합병증 여부를 정확히 파악하고, 감염된 의료기기를 제거하거나 고름이 고인 부위에서 고름을 빼내는 등 감염원 관리가 함께 이뤄져야 치료 성공률을 높일 수 있다.

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논문은 향후 MRSA 치료의 핵심 과제로 환자별 감염 범위와 중증도를 정확하게 평가하는 진단 기술과 개인별 최적의 항생제 투여 기간을 결정하는 정밀의료 기술 개발을 제시했다. 또한 정맥주사 항생제에서 경구 항생제로 전환하는 치료법과 박테리오파지, 단클론항체 등 새로운 치료 전략에 대한 추가 연구도 필요하다고 밝혔다.

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김양수 교수는 "국내에서도 MRSA의 발생 양상과 주요 유행 균주를 지속적으로 감시하고, 의료기관별 특성에 맞는 감염 예방과 치료 전략을 발전시켜야 한다"며 "이번 논문에서 종합한 국제적인 임상 근거가 향후 MRSA 감염관리와 환자 맞춤형 치료를 고도화하는 데 중요한 참고자료가 될 것으로 기대한다"고 말했다.

이번 논문은 네이처 포트폴리오(Nature Portfolio)의 세계적 권위의 국제학술지 '네이처 리뷰스 디지즈 프라이머스(Nature Reviews Disease Primers, IF=79.8)' 2026년 제12권에 '메티실린 내성 황색포도알균(Methicillin-resistant Staphylococcus aureus)'이라는 제목으로 게재됐으며, 김양수 교수를 비롯해 미국 듀크대학교 밴스 파울러(Vance G. Fowler Jr.) 교수 등 세계 각국의 석학 12명이 공동 집필했다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com