[스포츠조선 장종호 기자] 대한민국의학한림원이 의사로서 쌓은 의학 지식과 임상적 통찰을 바탕으로 질병의 원인을 밝히고 새로운 진단·치료 기술을 개척해 온 의사과학자 5인을 2026 우수 의사과학자로 선정했다.

우수 의사과학자 선정은 기초·융합연구로 새로운 의학 지식과 치료 기술을 개발한 의사과학자들의 연구성과를 널리 알리고자 마련됐다. 보건복지부와 한국보건산업진흥원의 지원으로 올해 신설됐으며, 공모 절차를 거쳐 향후 20년간 매년 5인을 선정하고, '대한민국의사과학자상'과 '우수의사과학자상'을 수여한다.

이번 의사과학자 선정 공모에는 총 91명의 의사과학자가 지원했다. 의학한림원 석학들로 구성된 심사위원단이 사전 검토, 1차 서면 심사, 2차 심층 심사를 거쳐 연구의 탁월성, 영향력, 혁신성, 미래 발전 가능성, 리더십을 평가했으며, 운영위원회 심의와 공개검증을 거쳐 최종 선정했다.

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탁월한 연구업적과 학술적·사회적 영향력을 인정하는 대한민국의사과학자상 수상자로는 한국과학기술원(KAIST) 의과학대학원 이정호 교수가 선정됐다. 이 교수는 출생 후 뇌의 일부 세포에서 발생하는 유전자 변이(뇌 체성 돌연변이)가 난치성 뇌질환의 원인이 된다는 사실을 밝히고, 이를 바탕으로 진단·치료 기술을 개발한 공로를 인정받았다.

독창적인 연구성과와 미래 발전 가능성을 중점적으로 평가하는 우수의사과학자상 수상자로는 총 4명이 선정됐다. 연세대학교 의과대학 이용호 교수는 대사이상지방간질환의 발생과 진행 원인을 규명하고 치료전략을 연구한 성과를 인정받았으며, 서울대학교 융합과학기술대학원 임형준 부교수는 약물의 체내 분포를 확인하는 영상기술과 조직 내 유전자 발현 정보를 결합해 치료반응 예측 및 약물 설계 기술을 개발했다.

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KAIST 의과학대학원 주영석 교수는 폐암의 새로운 발암 융합유전자를 발견하고, 체세포 돌연변이를 활용해 인간 초기 발생 과정을 추적하는 연구 방법을 개척했으며, 서울대학교 의과대학 최형진 교수는 배고픔과 포만감을 조절하는 뇌 신경회로를 밝히고 비만·대사질환 치료 연구에 기여했다.

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시상식은 오는 12월 17일 보건복지부가 주최하고 한국보건산업진흥원과 대한민국의학한림원이 주관하는 '2026 대한민국 의사과학자 어워드'로 개최된다. 이날 대한민국의사과학자상 수상자에게는 상패와 상금 2억 원, 우수의사과학자상 수상자 4명에게는 각각 상패와 상금 1억 원이 수여되며, 총상금은 6억 원이다. 또한 기초·융합연구를 통해 의생명과학 발전에 기여한 수상자들의 연구성과와 연구 경험을 공유하는 시간도 마련될 예정이다.

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대한민국의학한림원은 이번 첫 시상을 계기로 의사과학자의 우수한 연구성과를 국가 차원에서 조명하고, 임상과 기초과학을 연결하는 융합연구의 중요성을 널리 알리고자 한다. 아울러 의사과학자의 연구활동에 대한 사회적 관심을 높이고, 특히 젊은 의사와 의과대학생들에게 의사과학자로서의 성장 가능성과 연구자로서의 진로 비전을 제시하여 차세대 의사과학자의 연구 참여를 촉진하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

대한민국의학한림원 한상원 원장은 "의사과학자는 임상 현장의 문제를 과학적 탐구와 혁신적인 연구로 연결하며 의생명과학 발전을 이끄는 핵심 인재"라며, "이번 시상이 의사과학자의 헌신과 성과를 널리 알리고, 차세대 의사과학자들이 연구자로서의 꿈과 열정을 키워 나가는 중요한 계기가 되기를 바란다"고 밝혔다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com