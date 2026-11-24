중국 상하이에서 열린 '다국적기업 지역본부 인증서 수여식'에서 기념 촬영 중인 주중밍(朱忠明) 상하이시 시장(왼쪽)과 박대형 무신사 차이나 법인장. 사진제공=무신사

Advertisement

Advertisement

무신사가 중국 현지 사업 확대를 위한 기반을 강화한다.

무신사 차이나는 지난 18일 중국 상하이시가 주최한 다국적기업 지역본부 인증서 수여식에서 관련 인증을 획득했다고 밝혔다.

다국적기업 지역본부 인증은 상하이시가 해외 기업의 투자를 유치하고 현지 기업 활동을 지원하기 위해 운영하는 제도다. 외국인 투자 기업의 사업 규모와 운영 역량 등을 평가해 일정 기준을 충족한 기업에 부여한다.

Advertisement

이번 인증으로 무신사 차이나는 중국 내 자금 운용과 수출입 통관, 인재 확보, 지식재산권 보호 등 사업 운영 전반에 걸쳐 정책적 지원을 받을 수 있게 됐다.

무신사는 중국을 주요 글로벌 시장 중 하나로 선정하고 현지 조직과 유통 인프라에 대한 투자를 이어왔다. 온·오프라인 유통망 확장을 통해 국내 패션 브랜드의 중국 진출을 지원하는 동시에 현지 소비자와의 접점을 넓히고 있다.

Advertisement

지난해 12월 상하이에 진출한 이후 항저우와 선전으로 사업 지역을 확대했다. 현재 중국에서 무신사 스탠다드 매장 5곳과 무신사 스토어 2곳을 운영 중이다.

Advertisement

현지 지방정부와의 협력도 이어가고 있다. 지난 1월에는 상하이시 쉬후이구 정부와 공동으로 국내 패션 브랜드 초청 행사를 마련하는 등 한국과 중국 패션업계의 교류 및 사업 기회 확대에 힘쓰고 있다.

Advertisement

무신사는 이번 인증을 계기로 중국 내 유통 기반에 대한 투자와 현지 협력 관계를 강화하고 국내 패션 브랜드의 해외 시장 진출을 지속적으로 지원할 방침이다.

무신사 관계자는 "이번 인증은 무신사가 중국에서 지속적으로 추진해 온 투자와 사업 확대의 성과를 공식적으로 인정받았다는 점에서 의미가 있다"며 "앞으로도 현지 유통 인프라에 대한 투자와 전략적 파트너십을 강화해 국내 패션 브랜드의 중국 시장 진출을 지원하고 K-패션의 글로벌 경쟁력을 높이는 데 앞장설 것"이라고 말했다.

Advertisement

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com