오스카 츠요시 주부산일본국총영사, 콘야마 마나부 한국토요타자동차 대표이사 사장, 김재연 동일모터스 사장, 이병진 한국토요타자동차 부사장(왼쪽 세 번째부터)이 지난 17일 부산 연산종합사회복지관에서 열린 사랑의 김장나눔 행사에 참여해 직접 담근 김치를 들어 보이고 있다. 사진제공=한국토요타자동차

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한국토요타자동차가 전국 딜러사와 함께 지역사회 취약계층의 겨울나기를 지원하는 사회공헌 활동을 이어가고 있다.

한국토요타자동차는 지난 17일 서울시사회복지협의회와 함께 전국 11개 복지기관에서 '2026 토요타·렉서스 사랑의 김장나눔'을 진행했다.

올해 행사에는 한국토요타자동차와 토요타파이낸셜서비스코리아, 전국 16개 공식 딜러사 임직원 등 약 350명이 참여했다. 수도권을 비롯해 대전, 대구, 부산, 광주, 제주 등 6개 권역에서 총 19.5톤의 김장김치를 담갔다.

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올해로 15년째를 맞은 김장나눔은 한국토요타자동차의 친환경 체험 프로그램인 '토요타 주말농부'에서 출발했다. 2012년 프로그램에 참여한 고객 가족과 임직원들이 직접 재배한 배추 850포기와 채소로 김치를 담가 경기 성남의 복지기관 안나의 집에 기부한 것이 시작이다. 2021년부터는 토요타파이낸셜서비스코리아와 전국 공식 딜러사가 참여하면서 전국 단위 행사로 확대됐다.

콘야마 마나부 한국토요타자동차 사장은 올해 부산 연산종합사회복지관을 찾아 임직원들과 김장을 했다. 부산에서는 오스카 츠요시 주부산일본국총영사가, 제주에서는 이케다 요오이치 주제주일본국총영사가 각각 봉사활동에 참여했다.

지난 17일 부산 연산종합사회복지관에서 열린 '2026 토요타·렉서스 사랑의 김장나눔' 행사 참가자들이 김장김치와 렉서스 영파머스 농산물 꾸러미 앞에서 기념촬영을 하고 있다. 사진제공=한국토요타자동차

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한국토요타자동차의 공식 딜러사들은 김장나눔 외에도 지역별 복지기관과 연계한 사회공헌 활동을 지속하고 있다. 광장오토모티브는 중탑종합사회복지관과 2021년부터 김장 봉사를 진행하고 있으며, 베스트토요타는 2023년부터 어르신을 대상으로 겨울 나눔 운동화 캠페인을 운영하고 있다. 중부모터스는 취약계층 아동을 위한 결연후원을 매월 진행하고 있으며, 동일모터스는 20여년간 소화영아재활원을 대상으로 봉사활동을 이어왔다.

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올해 행사에서는 렉서스 브랜드가 지원하는 청년 농부들의 농산물 꾸러미도 김장김치와 함께 처음으로 전달했다. 렉서스 브랜드는 2018년부터 '렉서스 영파머스'를 통해 청년 농부를 발굴하고 지원해 왔다. 이번 농산물 꾸러미는 강원 횡성에서 생산한 감자와 제주산 귤, 경남 하동에서 생산한 둥굴레차 등으로 구성됐다.

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한국토요타자동차는 향후 지역별 영파머스 농가와 딜러 거점을 연계해 지역 농산물 나눔과 봉사활동을 확대하는 방안도 구상하고 있다.

콘야마 마나부 한국토요타자동차 사장은 "15년간 사랑의 김장나눔에 함께해 주신 임직원과 딜러사, 복지기관 관계자 여러분께 감사드린다"며 "앞으로도 렉서스 영파머스와의 연계 등 지역사회에 실질적인 도움이 되는 나눔 활동을 통해 지역사회와 함께 성장하며 사랑받고 신뢰받는 기업이 되도록 노력하겠다"고 말했다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com