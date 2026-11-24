설화수 틴티드 립오일(왼쪽), 맥 컬러 스트럭 블러쉬 제품 화보 컷. 사진제공=무신사뷰티

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무신사 뷰티가 신진 인디 브랜드부터 글로벌 럭셔리 브랜드까지 다양한 뷰티 브랜드의 신제품 출시 채널로 입지를 넓히고 있다. 2030세대를 중심으로 형성된 고객층과 자체 콘텐츠 제작 역량을 바탕으로 신규 브랜드 유치와 단독 상품 확대에 나서고 있다.

무신사에 따르면 올해 3분기 무신사 뷰티에 새롭게 입점한 브랜드는 145개로 전년 동기 대비 15% 증가했다. 전체 입점 브랜드는 약 3000개로 늘었다. 3분기에는 리바이포유, 바이오더마, 키초, 헤브블루 등 스킨케어 브랜드와 아멜리, 질스튜어트뷰티, 꾸셀 등 메이크업 브랜드가 합류했다.

무신사는 새로운 브랜드와 상품에 관심이 높은 2030세대 고객층을 신규 브랜드 유치의 주요 경쟁력으로 꼽았다. 신진 브랜드는 초기 고객층을 확보하고, 럭셔리 브랜드는 기존 오프라인 유통망에서 접하기 어려웠던 소비자에게 상품을 소개할 수 있다는 설명이다.

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자체 콘텐츠와 브랜드별 프로모션을 결합한 마케팅도 강화하고 있다. 패션 매거진 운영 경험을 토대로 제작하는 '무신사 매거진'을 활용해 브랜드와 제품의 특성을 전달하고 온·오프라인 연계 행사를 진행하는 방식이다.

지난 7월 입점한 스킨케어 브랜드 리바이포유는 신제품 '히알프렙 라인'을 무신사 뷰티에서 단독 출시하고 오프라인 매장에서도 프로모션을 진행했다. 입점 이후 3개월간 누적 거래액은 5억5000만원을 넘어섰다. 같은 달 입점한 메이크업 브랜드 꾸셀은 단독 프로모션 등을 통해 9월 주문 건수가 입점 첫 달인 7월의 13배 이상으로 늘었다.

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글로벌 럭셔리 브랜드와의 협업도 확대되고 있다. 올해 1~10월 무신사 뷰티의 럭셔리 브랜드 거래액은 지난해 같은 기간보다 110% 증가했다.

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무신사 뷰티에 입점한 리바이포유의 '히알프렙' 라인 제품 이미지. 사진제공=무신사뷰티

설화수는 지난 16일 립 메이크업 신제품인 '틴티드 립오일' 6종을 무신사 뷰티에서 단독 선출시했다. 지난 5월 패션 브랜드 르쥬(LEJE)와 협업한 퍼펙팅 쿠션을 선발매한 데 이은 두 번째 신제품 단독 출시다. 당시 퍼펙팅 쿠션은 무신사 매거진을 통한 화보 공개와 함께 출시 당일 30분 만에 완판됐다.

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글로벌 메이크업 브랜드 맥(MAC)은 지난 8월 '맥 바스키아 컬렉션'을 무신사 뷰티에서 온라인 단독 출시한 데 이어 이달 2일 '컬러 스트럭 블러쉬'의 신규 색상 8종을 처음 공개했다. 무신사 뷰티는 출시 당일 제품의 발색을 담은 자체 화보를 공개했으며, 신규 색상 가운데 '필름 누아르 버프'는 출시 2분 만에 완판됐다.

무신사 뷰티는 앞으로도 신진 브랜드의 성장을 지원하는 한편 차별화된 단독 상품을 확대할 방침이다.

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무신사 뷰티 관계자는 "무신사의 탄탄한 2030 고객 기반과 차별화된 콘텐츠 기획력에 주목하면서 신진 브랜드부터 글로벌 럭셔리 브랜드까지 협업을 이어가고 있다"며 "앞으로도 자체 콘텐츠와 맞춤형 프로모션을 통해 무신사 뷰티에서만 만날 수 있는 상품과 새로운 쇼핑 경험을 선보일 것"이라고 말했다.

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com