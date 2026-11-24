자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 또래보다 말과 기억력 발달이 늦었던 미국의 8세 소녀가 유전자 검사에서 희귀 유전질환인 '산필리포 증후군(Sanfilippo Syndrome) C형' 진단을 받았다. 이 질환은 뇌와 신경계 기능을 점차 퇴행시켜 언어와 기억력, 보행 능력 등을 잃게 할 수 있어 '소아 치매'라는 별칭으로도 불린다.

뉴욕포스트 등 외신들에 따르면 미국 미시간주 트래버스시티에 사는 데이비드 월라인(41)과 첼시 월라인(39) 부부는 딸 엘르(8)가 유치원에 다니기 시작한 후 또래 아이들처럼 발달하지 않는다는 사실을 알아차렸다.

엘르는 알파벳을 외우는 데 어려움을 겪었고, 말을 할 때도 5~7개 단어로 구성된 짧은 문장에 머물렀다. 간단한 이야기를 들려줘도 이를 다시 설명하지 못했다. 축구를 할 때도 운동장을 뛰어다니기는 했지만 공을 제대로 차지 못하는 모습이 관찰됐다.

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부모는 딸의 발달을 돕기 위해 물리치료와 언어치료를 받게 했지만 소용없었다.

결국 부부는 엘르가 다섯 살이던 때 신경심리검사를 받게 했다. 기억력과 언어능력, 인지기능 등을 평가한 검사에서 엘르는 자폐증과 인지장애 진단을 받았다. 부모는 학교와 협력해 딸에게 필요한 교육적 지원을 제공했다.

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그러나 이후 진행한 유전자 검사에서 예상하지 못한 결과가 나왔다. 엘르는 지난해 6월 7세 때 산필리포 증후군 C형 진단을 받았다.

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산필리포 증후군은 세포 내에서 특정 물질을 분해하는 효소가 부족해 발생하는 희귀 유전질환이다. 특히 뇌와 중추신경계에 영향을 미쳐 인지기능과 언어능력, 신체 기능이 점차 퇴행할 수 있다.

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산필리포 증후군은 A형부터 D형까지 네 가지 유형으로 나뉜다. 이 가운데 C형은 HGSNAT 유전자 변이로 관련 효소 기능에 문제가 생기는 질환이다. 상염색체 열성으로 유전되며, 증상의 발현 시기와 진행 속도는 환자마다 차이가 있다.

초기에는 언어 발달 지연이나 학습 능력 저하 등으로 나타날 수 있어 다른 발달장애와 혼동되기도 한다. 병이 진행되면 걷고 말하는 능력뿐 아니라 기억력과 일상생활을 수행하는 기능도 점차 떨어질 수 있다.

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엄마인 첼시는 "아이에게 이런 일이 생길 것이라고는 한 번도 생각하지 못했다"며 "의사로부터 7살인 딸이 10대까지만 살 수 있을 것이라는 설명을 들었을 때 가장 가슴 아팠다"고 말했다.

현재 산필리포 증후군 C형을 근본적으로 치료하는 승인된 치료법은 없다. 가족은 진단 이후 수개월 동안 치료 가능성을 찾아다녔고, 다른 유형의 산필리포 증후군 환자 가족들이 진행해 온 치료 연구와 유전자 치료 개발 상황을 살펴봤다.

유전자 치료는 문제가 있는 유전자 대신 정상적으로 기능하는 유전자를 세포에 전달해 부족한 효소를 만들어 내도록 하는 방식이다.

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하지만 산필리포 증후군 C형에 대해서는 아직 임상 시험 준비 단계다.

이에 부부는 다른 C형 환자 가족들과 함께 임상시험으로 나아가기 위한 연구비 250만 달러(약 34억원) 모금에 나섰다.

데이비드는 "딸이 치료를 받을 수 있을 것이라는 희망을 품고 있다"며 "지난 10년 동안 상당한 연구가 진행됐고 임상시험을 준비할 단계에 이른 연구도 있지만, 이를 진행할 자금이 부족하다는 사실을 알게 됐다"고 말했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com