사진출처=유튜브

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[스포츠조선 장종호 기자] "젠슨 황이 지옥에서 돌아왔다."

사임한 지 11일 만에 엔비디아 최고경영자(CEO)로 복귀한 젠슨 황이 직원들의 뜨거운 환영을 받으며 첫 출근에 나섰다.

그는 직원들에게 "두 번째 기회를 줘서 감사하다"며 "이번에는 더 나은 CEO가 되겠다"고 말했다.

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AP통신 등 외신들에 따르면 황 CEO는 23일(이하 현지시각) 미국 캘리포니아주 산타클라라에 있는 엔비디아 본사로 복귀했다. 엔비디아 이사회는 앞서 만장일치로 그의 CEO 복귀를 결정했다.

이날 소셜미디어에 공개된 영상에는 직원들이 모여 황 CEO의 귀환을 기다리는 모습이 담겼다.

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그가 건물 로비에 들어서자 직원들은 박수와 환호를 보냈고, 일부는 이름을 연호하며 "돌아와서 반갑다", "이제 다시 일하자"고 외쳤다.

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이에 황 CEO는 직원들을 둘러보며 여러 차례 손을 가슴에 얹었다. 그는 갑작스러운 사임과 복귀 과정에서 직원들에게 불편을 끼친 데 대해 사과하며 농담 섞인 인사도 건넸다.

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황 CEO는 "오늘이 첫 출근 날"이라며 "두 번째 기회를 줘서 모두에게 감사하다"고 말했다. 이어 "이번에는 더 나은 CEO가 되겠다"고 밝혀 직원들의 환호를 받았다. 또한 "컴퓨터도 없는 상태라며 IT 부서에 새 컴퓨터를 요청해야겠다"고 농담하기도 했다.

그는 이날 회사가 배포한 성명을 통해 "새로운 산업혁명이 시작되는 시점에 세계에서 가장 중요한 기술 기업 중 하나인 엔비디아를 다시 이끌게 돼 영광"이라며 "겸손한 자세와 새로워진 책임감으로 이 역할을 맡겠다"고 전했다.

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이어 임직원과 주주, 업계 관계자, 전 세계 파트너들에게 감사의 뜻을 전하고 "무엇보다 가족의 사랑과 지지에 감사한다. 하루빨리 업무에 복귀하고 싶다"고 밝혔다.

황 CEO는 지난 11월 12일 사임했다. 중국 정보기관과 연계됐다는 의혹을 받는 중국계 사업가 앨리스 황과의 부적절한 관계 의혹이 불거진 데다, 엔비디아의 인공지능(AI) 반도체가 미국의 대중국 수출 규제를 피해 중국으로 유입됐을 가능성까지 제기되면서 논란이 커진 데 따른 것이다.

이후 일론 머스크 등 실리콘밸리 주요 인사들이 황 CEO의 복귀를 공개적으로 지지했고, 직원과 투자자들 사이에서도 복귀를 요구하는 목소리가 이어졌다. 젠슨 황의 복귀를 전망해 온 도널드 트럼프 미국 대통령 역시 SNS를 통해 "올바르고 타당한 결정"이라며 "엔비디아뿐만 아니라 미국 경제의 번영과 성공을 위해 젠슨의 리더십이 필요하다"고 환영했다.

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엔비디아 이사회는 황 CEO와의 논의 및 미국 정부 고위 관계자들의 의견을 종합한 뒤 복귀를 결정했다고 밝혔다. 이사회는 그의 복귀가 국가안보에 위험을 초래하지 않을 것으로 판단했다고 설명했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com