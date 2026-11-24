프랜차이즈 업계가 2027년 소비 트렌드를 반영한 사업 전략 마련에 나서고 있다. 인공지능(AI)을 활용한 업무 방식의 변화부터 브랜드 고유의 감성 강화, 메뉴와 조리 구조의 재편까지 대응 방향도 다양하다. 소비자의 선택 기준이 가격과 품질을 넘어 이용 편의성과 경험, 시간 대비 만족도 등으로 확대되면서 기존 사업 방식에도 변화가 요구되고 있기 때문이다. 2027년 트렌드 코리아가 제시한 10대 소비 트렌드는 권태사회, 라이프ROI, 폼팩터시프트, 해봄경제, 저장인류, 바이브워킹, 리텐션 전략, 휴먼엣지, 하프시그널, 안목자본이다.

프랜차이즈는 가맹본부와 가맹점, 최종 소비자가 연결된 산업이라는 점에서 소비 트렌드 변화가 사업 운영 전반에 영향을 미친다. 본사는 가맹점 관리 효율을 높여야 하고, 가맹점은 변화하는 소비자의 요구에 대응해야 한다. 이런 점에서 프랜차이즈 업계가 주목할 만한 키워드로 바이브워킹, 휴먼엣지, 폼팩터시프트, 라이프ROI 등 4가지가 꼽힌다.

24일 프랜차이즈 업계에 따르면 10대 트렌드 중 4가지 키워드는 AI와의 협업, 인간적인 가치의 재발견, 상품과 서비스 형태의 변화, 투입한 시간과 비용 대비 만족도를 중시하는 소비 행태를 담고 있다.

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바이브워킹은 AI를 단순한 보조 도구가 아닌 업무 과정에 자연스럽게 통합하는 방식이다. 프랜차이즈 업계에서는 가맹 상담과 계약, 매출 관리, 법률 준수 등 본사 업무에 AI를 활용하는 방향으로 연결될 수 있다. 가맹점이 늘어날수록 관리 업무도 복잡해지는 만큼 반복적인 업무를 자동화하고 인력 의존도를 낮추는 것이 과제로 꼽힌다. AI와 협업이 업무 방식의 변화 방향을 보여준다면, 프랜차이즈 본사에서는 가맹사업 관리 업무를 디지털 시스템으로 통합하는 움직임도 나타나고 있다.

리드플래닛의 프랜차이즈 전용 전사적 자원관리(ERP) 시스템은 가맹사업 관련 업무를 통합 관리할 수 있도록 설계됐다. 신규 가맹 영업과 계약 관리, 영업지역 관리, 시설공사 공정관리 등을 시스템으로 처리할 수 있다. 개별적으로 이뤄지던 업무를 하나의 시스템으로 관리해 가맹본부의 업무 효율을 높이는 방식이다.

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휴먼엣지는 AI가 확산하는 시대에 사람만이 제공할 수 있는 판단과 경험, 감성의 가치를 주목하는 개념이다. 외식업에서는 브랜드의 역사와 고유한 이야기, 음식에 담긴 정서 등이 차별화 요소로 작용할 수 있다. 비슷한 상품과 서비스가 늘어날수록 소비자에게 브랜드를 기억하게 하는 요소가 중요해지고 있다.

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망향비빔국수는 브랜드의 역사와 창업 당시의 운영 방식을 이어가는 사례다. 1968년 연천 군부대 앞에서 시작한 이 브랜드는 야채수와 백김치 등을 주요 메뉴 특징으로 내세우고 있다. 오랜 기간 이어온 메뉴 구성과 조리 방식을 통해 브랜드의 정체성을 유지하고 있다.

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폼팩터시프트는 기존 제품이나 서비스의 기능을 유지하면서 형태와 구조, 이용 방식을 바꿔 새로운 수요를 만드는 변화다. 외식업에서는 메뉴 구성뿐 아니라 조리 방식과 매장 운영 구조를 바꾸는 시도로 연결될 수 있다. 기존 브랜드의 정체성을 유지하면서 소비자의 달라진 식사 방식과 가맹점 운영 여건을 반영하는 것을 말한다.

죽이야기는 솥죽과 솥밥을 중심으로 메뉴를 확대하며 기존 죽 전문점에서 한식 캐주얼 레스토랑으로 사업 형태를 넓혔다. 1인 전용 압력솥 조리 방식을 도입한 것도 변화 중 하나다. 가맹점의 조리 부담을 줄이기 위해 일부 공정을 본사에서 수행한 뒤 가맹점에 공급하는 방식을 적용했다. 메뉴 구성뿐 아니라 조리 과정과 가맹점 운영 방식까지 바?다.

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라이프ROI는 돈뿐 아니라 시간과 노력 등 삶에 투입하는 자원 대비 얻는 가치를 따지는 소비 태도다. 단순히 저렴한 상품을 선택하는 가성비 소비와는 차이가 있다. 가격뿐 아니라 품질과 편의성, 구매와 이용에 필요한 시간까지 고려해 선택하는 경향이다. 카페1847은 대학과 병원 등 특수상권을 중심으로 사업을 전개하고 있다. 매장에서 직접 샐러드와 샌드위치를 조리하고, 베이글은 당일 생산·당일 소진 방식으로 운영한다. 가격뿐 아니라 신선도와 메뉴 구성 등을 함께 고려하는 소비 수요에 대응하는 방식이다.

프랜차이즈 업계에서는 내년 소비 트렌드를 사업에 적용할 때 브랜드별 특성과 고객층을 고려할 필요가 있다는 의견이 나온다. 유행하는 키워드를 일률적으로 도입하기보다 실제 가맹점 운영과 소비자 수요에 맞는 변화를 선택해야 한다는 것이다.

프랜차이즈 업계 한 관계자는 "2027년 소비 트렌드 가운데는 이미 프랜차이즈 업계가 활용하고 있는 요소도 적지 않다"며 "브랜드 정체성과 주요 고객층을 파악한 뒤 사업에 적합한 트렌드를 선별해 적용하는 것이 중요하다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com