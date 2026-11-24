[스포츠조선 장종호 기자] 로봇팔 보조 방식의 무릎 인공관절수술법이 기존 방식의 수술법보다 수술 후 관절 내 염증과 전신 염증 반응이 적다는 연구결과가 나왔다.

무릎 인공관절수술은 말기 무릎관절염의 대표적인 치료법이다. 그러나 수술 중 생긴 조직 손상은 관절과 온몸에 염증 반응을 일으키고, 이는 수술 후 통증과 부기, 회복에 영향을 준다. 최근 10여 년 사이 적용이 확대된 로봇수술은 뼈를 자르는 범위를 정밀하게 제한해 주변 조직 손상을 줄일 수 있어, 염증 반응도 적을 것으로 기대됐다. 다만 이를 확인한 기존 연구는 대부분 혈액 검사에만 의존했고, 추적 기간도 수술 후 1개월 이내로 짧았다.

한림대학교동탄성심병원 정형외과 송시영 교수 연구팀은 말기 무릎관절염으로 인공관절수술을 받은 환자 60명(기존 수술 34명, 로봇수술 26명)을 대상으로 관절 내 염증과 전신 염증을 함께 분석했다. 관절액은 수술 중부터 수술 이틀 후까지, 혈액은 수술 전부터 수술 후 2개월까지 채취해 염증 물질과 염증 수치, 면역세포 수 등을 비교했다.

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그 결과 수술 후 1, 2일째 관절액 검사에서 로봇수술 환자의 일부 염증 물질 농도가 기존 수술 환자보다 유의미하게 낮았다. 특히 수술 2일째 인터루킨-8(IL-8) 농도는 로봇수술 환자가 기존 수술 환자의 절반에도 못 미쳤다.

혈액 검사에서도 로봇수술 환자는 수술 후 한 달 사이 염증 물질과 염증 수치가 기존 수술 환자보다 낮게 나타났다. 염증 반응이 생기면 늘어나는 백혈구 등 면역세포 수도 적었으며, 일부 면역세포는 수술 후 2개월째 검사에서도 로봇 수술 환자의 수치가 더 낮았다.

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송시영 교수는 "그동안 로봇 수술의 장점은 주로 수술의 정확도 위주로 강조돼 왔다"며 "이번 연구는 수술한 무릎 관절과 전신의 염증 반응을 함께 분석해, 로봇 수술이 우리 몸에 주는 부담도 적다는 근거를 더했다는 데 의미가 있다"고 설명했다.

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또한 "앞으로 통증과 회복 속도처럼 환자가 직접 체감하는 결과까지 비교해, 환자에게 더 나은 수술법을 찾는 데 도움이 되도록 하겠다"고 말했다. 이 연구는 과학기술정보통신부의 재원으로 한국연구재단(우수신진연구 및 학문균형발전 창의 도전·연구)의 지원을 받아 수행됐으며, 연구 결과는 SCIE급 국제학술지인 'Journal of Orthopaedic Surgery and Research'에 최근 게재됐다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com