2026 뉘르부르크링 24시에 '한국컴피티션' 레이스 모습 사진제공=한국앤컴퍼니그룹

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[스포츠조선 노주환 기자]최근 국내외 모터스포츠의 인기가 날로 높아지면서 단순한 경기 기록을 넘어 기업의 기술과 브랜드 경쟁력을 입증하는 장으로 자리잡고 있다. 특히 모터스포츠는 시속 수백 ㎞에 달하는 고속 주행과 급격한 온도 변화, 다양한 노면 환경이 동시에 작용하는 특성상 일반적인 시험 환경에서는 확인하기 어려운 기술적 한계를 검증할 수 있는 무대로 평가된다.

한국앤컴퍼니그룹(회장 조현범)은 이러한 흐름을 전략적으로 활용하며, 모터스포츠를 통합 R&D·마케팅 플랫폼으로 활용하고 있다. 모터스포츠에 대한 조현범 회장의 열정과 철학 아래, 그룹은 단기 성적보다 장기적인 기술 검증과 데이터 축적, 브랜드 경쟁력 확보에 초점을 맞추고 있다.

한국앤컴퍼니그룹의 사업형 지주회사 한국앤컴퍼니가 후원하는 '한국컴피티션(Hankook Competition)'은 2009년 창단 이후 국내 최고 수준의 레이싱팀으로 성장했다. 국내 슈퍼레이스 챔피언십 6000 클래스에서 종합 우승 7회를 달성했으며, 2023년 열린 세계 최대 규모 내구 레이스 대회인 24H SERIES 유러피언 대회에서는 GT트로피·GT4·GT 드라이버 3관왕과 함께 전체 종합 우승을 기록하며 글로벌 무대에서도 경쟁력을 입증했다.

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2024년부터는독일 '뉘르부르크링 24시'에 출전하며 글로벌 도전에 나서고 있다. 뉘르부르크링 24시는 미국 데이토나 24시,프랑스 르망 24등과 함께 세계 최고 권위의 내구 레이스 대회다. 약 25㎞가 넘는 긴 트랙과 수십 개의 코너, 큰 고저차, 예측 불가능한 기상 변화로 인해 '녹색 지옥(Green Hell)'이라 불릴 만큼 가혹한 환경을 자랑하며, 완주 자체만으로도 기술력과 내구성을 입증하는 지표로 여겨진다.

경주용 머신(차량)에 원 메이커 타이어를 장착하고 경쟁하는 포뮬러1, 포뮬러E는모두 동일한 제조사의 타이어를 사용하는 '원메이커 타이어' 경기를 펼치기 때문에 프리미엄 완성차 브랜드 간의 경쟁이 비교적 돋보이는 대회다. 반면, 뉘르부르크링 24시는 주요 글로벌 타이어 브랜드가 경주용 '스페셜타이어'를 선보이는 무대이기 때문에 타이어 브랜드 간의 기술 경쟁이 가장 치열하며, 드라이버 역량과 함께 스태프 간의 장외 경쟁도 펼쳐지는 대회다.

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한국컴피티션은 바로 이러한 치열한 경쟁 속에서 지난해 최상위 SP9(GT3) 클래스에서 9위를 기록하며 아시아 팀 최초 톱10 진입이라는 성과를 거뒀다. 대회 출전 2년 만에 얻은 쾌거로 한국타이어의 기술력과 드라이버의 경험치가 시너지를 발휘하고 있으며, 올해 역시 종합 13위를 기록하며 글로벌 모터스포츠 경쟁력을 입증했다. 이러한 성과는 모터스포츠가 '성공을 증명하는 무대'를 넘어, '한계를 시험하고 기술을 완성하는 과정'이라는 점에서 그 의미가 더욱 크다.

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조현범 회장이 주도한 장기 전략 아래, 한국컴피티션이 성적 경쟁을 넘어 실전 경험 기반의 기술 검증과 데이터 축적, 드라이버·엔지니어 역량 강화에 집중해온 결과이기 때문이다. 한국타이어는 전기차 레이싱 대회 ABB FIA 포뮬러 E 월드 챔피언십, 람보르기니 슈퍼 트로페오, 월드 랠리 챔피언십(FIA World Rally Championship, WRC)등 전 세계 약 60여개 글로벌 모터스포츠 대회에 공식 레이싱 타이어를 공급하며 기술력을 입증하고 있다.

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한국앤컴퍼니의 한국컴피티션 운영과 한국타이어의 글로벌 모터스포츠 후원은 독립적이면서도 상호 보완적인 구조로 시너지를 창출하는 전략적 결합이다. 단순히 '팀 운영'이나 '타이어 후원'에 그치지 않고, 장기적인 모터스포츠 전략을 통해 기술력·브랜드·글로벌 경쟁력을 그룹 차원에서 입증하겠다는 전략이다. 특히 지주사 차원에서 모터스포츠를 주도한다는 점은 단일 계열사의 마케팅을 넘어, 그룹 전체의 기술 전략으로 해석된다.

한국앤컴퍼니그룹 본사 테크노플렉스(Technoplex) 외관 사진제공=한국앤컴퍼니그룹

모터스포츠라는 극한 환경에서 확보된 데이터는 타이어의 고속 주행 안정성, 제동 성능, 마모 특성 등 실제 운전자 경험과 직결되는 기술 개발로 이어진다. 이는 다시 모터스포츠 팀의 경쟁력 강화로 연결되고, 검증된 기술력은 글로벌 시장에서 '한국(Hankook)' 브랜드의 신뢰도 상승으로 이어지는 선순환 구조를 만든다. 이러한 구조를 통해 한국앤컴퍼니그룹은 모터스포츠를 단순 스포츠가 아닌, 기술 검증과 브랜드 경쟁력을 동시에 확보하는 전략 자산으로 활용하고 있다.

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조현범 회장은 "세계 최고 기술력을 인정받기 위해선 최상위 무대에서 경쟁력이 필수"라고 밝혔고, 2000년대부터 이어진 장기적인 모터스포츠 투자가 성과로 이어지고 있음을 증명하고 있다. 한국앤컴퍼니그룹은 향후에도 모터스포츠를 기술 검증과 브랜드 경쟁력을 동시에 확보하는 전략 플랫폼으로 활용하며, 글로벌 시장에서 '한국(Hankook)'의 위상을 지속적으로 강화해 나갈 계획이다. 이를 통해 향후 모터스포츠와의 접점을 더욱 넓혀가며, 새로운 시너지 창출을 발굴해 나갈 방침이다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com