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충남문화관광재단이 마이스(MICE·기업회의·포상관광·컨벤션·전시) 유치에 적극 나서고 있다. 전시·컨벤션 인프라 확충 계획과 지역 고유의 관광자원을 앞세워 MICE 개최지로서의 매력을 알렸다.

24일 충남문화관광재단에 따르면 지난 17일부터 19일까지 서울 코엑스 마곡에서 열린 '2026 코리아 마이스 엑스포(KME)'에 참가했다. 2026 KME는 한국MICE협회가 주최한 행사로, 국내외 MICE 산업 관계자 약 5000명과 주요 바이어 200여 명, 관련 기관 및 기업 300여 곳이 참여했다.

충남문화관광재단은 2026 KME에서 보령축제관광재단과 공동 홍보관을 운영하고, '당신의 다음 한국 목적지, 충남'을 슬로건으로 내걸어 국내외 바이어와 접점을 넓히는 데 주력했다. 충남국제전시컨벤션센터(CICC) 건립 추진 현황과 도내 15개 시군의 유니크베뉴(지역 고유의 특색을 갖춘 행사 장소), 관광 콘텐츠를 비롯해 2027년 개최 예정인 논산세계딸기산업엑스포와 보령 섬비엔날레 등 대형 행사와 연계한 관광 프로그램도 소개했다.

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비즈니스 상담도 진행했다. 충남문화관광재단은 사전 매칭 방식의 1대1 바이어 상담(PSA)을 통해 국내외 학·협회와 국제회의 기획사(PCO), 인센티브 여행사 등과 총 15건의 상담을 진행했다.

이한수 충남문화관광재단 대표이사 직무대리는 "수도권과 인접한 접근성과 충남의 역사·자연·해양 자원을 결합한 충남형 융복합 MICE의 경쟁력을 알리는 계기가 됐다"며 "도내 시군 및 유관기관과 협력해 고부가가치 글로벌 MICE 행사를 유치하고 지역경제 활성화에 기여하겠다"고 말했다.

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○ 강원도 정선군이 정암사 삼성각 증개축 사업을 추진한다. 노후 건축물 정비와 함께 사찰 내 문화유산과 주변 경관을 체계적으로 관리해 역사적 가치를 이어간다는 계획이다.

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정선군에 따르면 정암사 삼성각 증개축 사업에 7억5000만원을 투입해 2027년 12월까지 사업을 진행한다. 정암사는 신라 선덕여왕 때인 643년 자장율사가 창건한 것으로 전해지는 사찰이다. 국보 제332호 정선 정암사 수마노탑을 비롯해 불교 신앙과 관련한 역사문화유산을 간직하고 있다. 특히 수마노탑은 2020년 국보로 승격되며 역사적·문화재적 가치를 인정받았다.

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정암사 삼성각은 1970년대 중수한 건축물로, 내부 공간이 협소하고 층고가 낮아 참배객과 방문객이 이용하는 데 불편함이 있었다.

정선군은 올해 상반기 관계 전문가 자문을 거쳐 기본설계용역을 추진하고, 국가유산청과 건축물 배치, 평면·입면 계획, 사업 범위 등을 협의했다. 목문영 정선군 문화체육과장은 "전통 사찰의 건축물 정비는 이용 편의와 안전을 개선하는 동시에 건축물에 담긴 역사적 의미와 주변 문화유산과의 관계를 함께 고려해야 한다"며 "관계 전문가 및 국가유산청과 충분히 협의해 정암사의 전통 경관을 보전하고 역사문화적 가치가 지속적으로 이어질 수 있도록 사업을 추진하겠다"고 말했다.

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○ 울진군이 최근 금강송 에코리움에서 '민원업무 담당자 힐링 프로그램'을 운영했다고 밝혔다.

울진군에 따르면 이번 프로그램은 다양한 민원인을 응대하며 감정노동과 업무 부담을 겪는 담당자들의 심리적 피로를 완화하고 건강한 근무환경을 조성하기 위해 마련됐다. 참가자들은 일상적인 업무에서 벗어나 잠시 휴식하며 몸과 마음을 돌볼 수 있는 다양한 힐링 활동을 즐겼다. 참여자 간 소통과 공감의 시간을 통해 정서적 안정과 재충전의 기회도 얻었다는 게 울진군의 설명이다.

울진군은 이번 프로그램을 통해 민원업무 담당자들이 스트레스 관리의 중요성을 인식하고, 보다 안정적인 민원서비스를 제공하는 데 긍정적인 효과가 있을 것으로 기대하고 있다. 황이주 울진군수는 "민원업무 담당자들이 건강하고 행복해야 군민들에게 더 나은 민원서비스를 제공할 수 있다"며 "직원들의 심리적 안정과 근무 만족도를 높이고, 군민이 체감할 수 있는 친절한 민원행정 서비스를 구현하기 위해 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com