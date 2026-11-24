사진출처=더 선, 뉴스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 크로아티아의 한 정신병원에서 치료받던 32세 전직 운동선수가 의료진에게 폭행과 가혹한 제압을 당한 뒤 숨지는 사건이 발생해 충격을 주고 있다. CCTV에는 의료진이 환자의 얼굴에 베개를 누르고 주먹으로 때리는 모습이 담긴 것으로 알려졌다. 경찰은 병원 직원 8명을 체포하고 수사를 확대하고 있다.

더 선 등 외신들에 따르면, 전직 운동선수이자 코치였던 크리스티안 요시프 페리시(32)는 지난달 21일(이하 현지시각) 크로아티아 수도 자그레브의 스베티 이반 정신병원에서 숨졌다.

페리시는 정신건강이 악화돼 이날 병원에 입원한 것으로 알려졌다.

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현지 언론을 통해 공개된 병원 CCTV 영상에는 직원들이 페리시를 침대에 제압한 상태에서 강한 물리력을 행사하는 모습이 담겼다. 한 직원이 베개를 환자의 얼굴에 대고 누르는 동안 다른 직원들은 머리와 몸을 주먹으로 때린 것으로 전해졌다.

유족 측 변호사는 직원들이 페리시를 때리고 목을 졸랐으며, 이 과정에서 갈비뼈가 부러지는 부상까지 발생했다고 주장했다.

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크로아티아 수사당국은 사건과 관련해 병원 직원 8명을 체포했다. 이 가운데 남성 의료기사 4명은 중대 살인 혐의로 수사를 받고 있다.

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수사당국은 직원들이 페리시의 목 부위에 무릎을 대고 압박하는 한편 베개로 얼굴을 누른 정황을 조사하고 있다. 한 의료기사는 환자의 가슴을 주먹으로 때렸으며, 다른 직원들도 머리와 복부 등을 폭행한 것으로 의심받고 있다.

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이후 수사는 당시 병실에 있었던 다른 의료진으로 확대됐다. 지난 16일에는 의사 1명과 간호사 2명, 의료기사 1명이 추가로 체포됐다. 이들은 당시 현장에 있었던 직원들로, 환자 사망과 관련한 책임 여부를 조사받고 있다.

초기 부검 결과에서는 페리시의 몸에서 여러 곳의 찰과상과 타박상, 골절, 뇌부종 등이 발견된 것으로 알려졌다.

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사건이 알려지면서 크로아티아 전역에서는 의료진과 직원의 책임을 묻는 항의 시위가 벌어졌다.

시위에 참석한 한 시민은 "영상을 보고 그 잔혹한 모습을 목격한 뒤 충격을 받았다"며 "이런 일이 다시는 반복되지 않기를 바란다"고 말했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com