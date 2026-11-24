사진출처=인스타그램

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 장종호 기자] 튀르키예로 여행을 떠났던 20대 캐나다 여성이 호텔에서 갑자기 숨진 사건을 두고 뒤늦게 논란이 일고 있다.

현지 당국은 식중독으로 판단했지만, 캐나다 언론의 공동 탐사보도와 법의학 검토에서는 호텔의 빈대 퇴치 작업에 사용된 살충제에 노출됐을 가능성이 제기됐다. 유족은 기존 부검 결과를 받아들이기 어렵다며 정확한 사망 원인을 밝혀 달라고 요구하고 있다.

피플 등 외신들에 따르면 캐나다 몬트리올 출신의 베랑제르 드보 카티노(24)는 2025년 6월 의과대학 졸업을 기념해 친구들과 튀르키예를 찾았다. 생애 처음 방문한 튀르키예에서 여행을 즐기던 그녀는 일정 마지막 무렵 이스탄불의 호텔에 머물렀다.

Advertisement

호텔에서 하룻밤을 보낸 다음 날 아침, 베랑제르와 함께 여행한 친구 로리는 먼저 몸이 좋지 않다고 느꼈고, 두 사람은 번갈아 화장실로 달려가 구토를 했다. 증상이 쉽게 가라앉지 않자 호텔 프런트에 도움을 요청했고, 이들은 구급차에 실려 병원으로 이송됐다.

하지만 베랑제르는 치료를 받다가 숨졌다.

Advertisement

튀르키예 당국은 베랑제르의 사인을 식중독으로 판단했다. 그러나 시신을 인도받은 가족은 사망 경위에 의문을 품고 퀘벡주 검시 당국에 추가 검사를 요청했다. 퀘벡 검시관은 검사 결과만으로 식중독을 사망 원인으로 확정하기 어렵다고 봤다. 일반적인 식중독 사망 사례에서 관찰될 수 있는 장의 염증이나 자극 흔적이 발견되지 않았다는 이유에서였다.

Advertisement

이후 CBC, 라디오캐나다 등 캐나다 매체들과 튀르키예 프리랜서 기자 아이셰 아다날리가 공동 조사에 나섰다. 조사팀은 베랑제르가 묵었던 호텔에 빈대 문제가 있었을 가능성에 주목했다. 베랑제르가 머문 객실 바로 옆방에 투숙했던 한 여행객은 하룻밤 사이 빈대에 100차례 넘게 물렸다고 주장한 것으로 전해졌다.

Advertisement

조사팀은 호텔의 해충 방제 작업에 사용된 약품이 독성 가스 방출 가능성이 있는 제품인 점을 파악했다. 해당 약품은 인체에 빠르게 흡수돼 심각한 중독 증상을 일으킬 수 있으며, 고농도에 노출되면 사망에 이를 수 있다.

주로 곡물 저장시설 등의 해충 방제에 사용되는 물질로, 밀폐된 공간에서 취급할 경우 각별한 안전 조치가 필요한 것으로 전해진다.

Advertisement

튀르키예의 한 법의학 전문가 역시 베랑제르의 부검 기록을 검토한 뒤 살충제 중독 가능성을 제기했다. 그는 기록에 설사 증상은 없고 구토만 나타났다는 점에 주목했다. 또 부검 결과에서 확인된 대사성 산증이 살충제 중독에서 나타날 수 있는 주요 소견 중 하나라고 설명했다.

함께 여행했던 로리는 몸이 아프기 전날 밤 객실 창문을 닫고 에어컨을 켰다고 진술했다. 처음 호텔에 도착했을 때는 창문을 열어두고 지냈지만, 다음 날 밤에는 창문을 닫은 채 에어컨을 가동했다는 것이다.

유족은 그녀의 죽음에 대한 진실이 밝혀질 때까지 문제 제기를 이어가겠다는 입장이다. 베랑제르의 언니 엘레오노르는 "동생은 더 이상 말할 수 없으니 내가 대신 말하겠다. 동생을 결코 잊지 않겠다"고 했다.

Advertisement

장종호 기자 bellho@sportschosun.com